Carlos Alcaraz a brutto muso con l’arbitro: “Pensi sia normale quello che hai fatto?”. Poi vince Tokyo

Carlos Alcaraz generalmente in campo è molto rispettoso con arbitri e giudici di linea, non a caso ha vinto, due anni fa, il premio per il giocatore più corretto. Ma durante la finale del torneo ATP 500 di Tokyo con Taylor Fritz il numero 1 del tennis a brutto muso si è rivolto al giudice di sedia, Fergus Murphy, apostrofato con parole durissime durante un cambio di campo.

La prima volta di Alcaraz a Tokyo

Un vero tour de force quello dello spagnolo, che ha la grande chance di chiudere la stagione al numero 1 della classifica ATP. Il torneo di Tokyo è un 500 che può avvicinarlo sensibilmente al traguardo. In Giappone, dov'è in campo per la prima volta, ci è andato direttamente da Las Vegas, dove ha giocato la Laver Cup. E a Tokyo non ha brillato particolarmente, probabilmente per via di una brutta caduta durante il match di primo turno con Baez. Un problema alla caviglia che non gli ha impedito di vincere, ma che gli ha complicato un po' le cose.

Carlos usa parole durissime con l'arbitro Fergus Murphy

Forse sarà stato per la stanchezza o forse per qualche affanno causa caviglia, ma fatto sta che Alcaraz durante un cambio di campo se l'è presa con l'arbitro, reo di aver fatto partire lo shot clock troppo presto dopo un punto lunghissimo. Una volta giunto al cambio di campo, quindi dopo qualche minuto, è arrivata l'improvvisa sfuriata contro Murphy, per la verità uno degli arbitri più criticati dai tennisti: "Pensi che sia normale per me concludere un punto lungo a rete e poi avere a malapena il tempo di andare a prendere le palle, senza avere il tempo di riposare? Pensi che sia normale o no? Ok, non hai mai giocato a tennis in vita tua".

Alcaraz vince pure l'ATP 500 di Tokyo

Quella sfuriata non lo ha scomposto. Carlos Alcaraz ha aggiunto Tokyo alla sua bacheca, già prestigiosa e ricca. La finale con Fritz non è stata una passeggiata, ma è terminata con il punteggio di 6-4 6-4. Lo spagnolo ha vinto il terzo titolo consecutivo, dopo Cincinnati e gli US Open, l'ottavo della stagione, record personale. Ora si trasferirà a Shanghai, dove è la testa di serie dell'ottavo torneo 1000 della stagione.