Quanto guadagna se Sinner se vince il Miami Open 2026: montepremi e prize money

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Dopo Indian Wells, Jannik Sinner si è qualificato pure per la finale del torneo 1000 di Miami. Proverà a vincere il titolo del Miami Open e per farlo dovrà battere Fils o Lehecka. Sinner, a caccia del Sunshine Double e del bis a Miami, sarà nettamente favorito, contro un tennista in forma e di buon livello, ma che comunque giocherà la prima finale importante della sua carriera. Chi vincerà otterrà mille punti utilissimi nella classifica ATP e oltre un milione di euro. Il montepremi complessivo è di 9.415.725 dollari.

Il montepremi del Miami Open 2026

Oltre nove milioni di dollari di montepremi per il torneo di Miami, che un tempo era definito il quinto Slam. Montepremi sempre di rilievo, anche se quella definizione è svanita totalmente. Sinner e Fils/Lehecka cercheranno di vincere il prestigioso torneo che ha in palio punti pesanti e una barca di soldi per il vincitore, che si aggiudicherà il secondo 1000 della stagione 2026.

Quanto guadagna Sinner se vince Miami

Sinner, che trionfando a Indian Wells, è diventato uno sei sette tennisti con guadagni superiori ai 60 milioni di euro. Otterrà oltre un milione di euro, che si aggiungerebbe al già nutrito prize money, in caso di successo. Poco più della metà dovesse invece perdere la finale.

Il prize money del Miami Open: premi e punti ATP

Chi si aggiudicherà il torneo di Miami porterà a casa oltre un milione di euro, cifra leggermente più bassa rispetto al milione e centocinquantuno mila dollari, cifra ufficiale. Chiaramente il vincitore subirà una decurtazione per le tasse, ma la cifra sarà in ogni caso notevole. Andrà bene pure al finalista, che potrà consolarsi con oltre mezzo milione di euro. Mille punti al vincitore, seicento al finalista.

Primo turno: 22.400 (10 punti)

Secondo turno: 33.200 (20 punti)

Terzo turno: 61.685 (50 punti)

Ottavi: 97.300 (100 punti)

Quarti: 178.100 (200 punti)

Semifinale: 313.000 (400 punti)

Finalista: 563.400 (600 punti)

Vincitore: 1.059.300 (1000 punti)