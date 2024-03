Quando si gioca Sinner-Vavassori: data e orario della prossima partita al Miami Open Jannik Sinner farà il suo esordio nel Miami Open venerdì 22 marzo. L’italiano giocherà contro Andrea Vavassori. Non è ancora noto l’orario d’inizio della partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner si sta preparando per il torneo di Miami. In Florida è uno dei favoriti, è la testa di serie numero 2, ha già giocato due finali e ha anche un discreto tabellone, che vede in Medvedev l'avversario peggiore. Il tennista italiano farà il suo esordio nel Miami Open venerdì 22 marzo contro Andrea Vavassori. Un derby per il vincitore degli Australian Open. Di sicuro i due italiani saranno di scena sul Campo Centrale, non è ancora noto l'orario.

A Indian Wells Jannik è stato sconfitto in semifinale da Alcaraz, che ha interrotto la serie di vittorie consecutiva, striscia molto lunga. Sinner vuole velocemente rifarsi e a Miami ha buone sensazioni, avendo giocato la finale sia nel 2021 che nel 2023. La possibilità di diventare numero 2 dopo il torneo è bassa, ma non è quello l'obiettivo primario dell'altoatesino che ha la chance di allungare invece nella ATP Race, la classifica che conta solo i risultati dell'anno solare.

Quando gioca Sinner al Miami Open 2024

Contro il modesto argentino Cachin, che avrebbe potuto sfidare già agli Australian Open, e contro l'italiano Vavassori avverrà l'esordio di Jannik Sinner al torneo di Miami. In ogni caso sarà favoritissimo. In campo scenderà venerdì 22 marzo. Questo è certo, perché il torneo maschile è partito con la parte bassa del tabellone. L'orario di gioco invece dovrà essere definito, e lo scopriremo solo venerdì nella mattina, anzi nell'alba, italiana. Le sessioni sono due: quella pomeridiana che scatta alle 16 ora italiana e prosegue fino a sera e quella serale, che per l'Italia significa notturna. Perché non inizia prima dell'1 di notte.

Dove vedere l'esordio di Sinner a Miami in diretta TV e streaming

Il Miami Open è un'esclusiva assoluta di Sky, che trasmetterà in diretta tutti gli incontri principali. Quello di Jannik Sinner si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201). La diretta streaming invece è possibile con Sky Go o con NOW, sempre per i rispettivi abbonati.

Sinner contro Vavassori a Miami: i precedenti

Non ci sono precedenti tra Sinner e Vavassori. Vavassori invece Jannik lo conosce bene, è numero 148 del ranking ed ha superato le Qualificazioni a Miami, poi ha superato l'argentino Cachin.