Vavassori batte Cachin e si regala la sfida con Jannik Sinner: sarà derby italiano a Miami

Sarà derby italiano al 2° turno del Masters 1000 di Miami. Il 28enne Andrea Vavassori ha battuto in due set (6-2/6-2) l'argentino Pedro Cachin passando dunque ai trentaduesimi di finale dove affronterà il numero tre della classifica ATP Jannik Sinner che farà dunque il suo esordio nel torneo contro il connazionale.

Un match perfetto quello che ha permesso al torinese classe '95 (che i risultati migliori in carriera li ha ottenuti in doppio con al fianco Simone Bolelli) di guadagnarsi la sfida con l'altoatesino testa di serie numero due del tabellone a causa dell'assenza di Nova Djokovic. In entrambi i set il piemontese (alla sua prima nel main draw del torneo di Miami raggiunto passando dalle qualificazioni) è difatti riuscito immediatamente a strappare il servizio al più quotato avversario (almeno per quel che dice il ranking) portando poi a casa senza grossi problemi i turni alla battuta.

Andrea Vavassori, che punta adesso ad entrare in top 100 da singolarista, non è però l'unico italiano che in questo primo giorno di gare a Miami si è guadagnato l'accesso al secondo turno: qualificazione ai trentaduesimi infatti anche per il 21enne fiorentino Flavio Cobolli , debuttante nell'Open in Florida, che ha battuto in rimonta il giapponese Yoshihito Nishioka (1-6/6-1/6-4) guadagnandosi la sfida con il britannico Cameron Norrie nel prossimo turno. Mentre nel torneo femminile Camila Giorgi si impone in due set (6-4/6-2) sulla polacca Magdalena Frech conquistandosi così il 2° turno dove dovrà vedersela con la numero uno del mondo Iga Swiatek.

Nulla da fare invece per l'italo-argentino Luciano Darderi che al termine di una lunga battaglia durata due ore e mezza (in cui ha fatto i conti anche con un intoppo imprevisto prima dell'inizio del terzo e decisivo set a causa delle proprie scarpe) ha dovuto cedere il passo al canadese Denis Shapovalov (6-3/6-7/6-4).