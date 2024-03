Jannik Sinner perde l’imbattibilità a Indian Wells: Alcaraz vince in rimonta ed è in finale Si chiude la striscia di vittoria consecutive di Sinner. Jannik è stato eliminato nelle semifinali del torneo di Indian Wells. Alcaraz ha vinto in tre set e in rimonta. Lo spagnolo sfiderà Medvedev o Paul in finale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner è fuori a Indian Wells. Il tennista italiano è stato sconfitto Carlos Alcaraz nella prima semifinale del torneo 1000 californiano. Jannik resterà numero 3 della classifica ATP. Sinner ora volerà a Miami per disputare l'altro 1000 americano. Alcaraz invece domenica 17 marzo alle ore 22 sfiderà in finale Medvedev o Tommy Paul.

L'attesa è tanta per questa partita. Quando si parte Sinner è già pimpante, Alcaraz prova a tenere la scia. Sul 2-1 arriva la pioggia, che stoppa l'incontro per oltre tre ore. All'1 di notte italiana si ricomincia ed è un assolo di Jannik che ottiene subito il break, lo conferma, vincendo un punto splendido, e poi strappa nuovamente la battuta a un Alcaraz che pare totalmente impotente. Dopo 36 minuti Jannik si prende il primo set, lo spagnolo incassa uno schiacciante 6-1 e in soli 19 minuti perde i quattro game dalla ripresa in poi.

In avvio di secondo set Alcaraz dà segni di vita. E parte bene, seppur alternando perle a qualche errore di troppo. Lo spagnolo ottiene il break nel quarto gioco, è 3-1. Sinner è subito pronto e nel quinto gioco vince un altro punto fantascientifico, qualcosa di irreale. Carlos è in una versione deluxe nel secondo set e quando comanda spesso fa male. Jannik c'è ma recuperare quel break è complicato. La partita pian piano diventa bellissima, spettacolo puro. Sinner ci prova, ma Alcaraz con il punteggio di 6-3 ottiene il secondo set.

Jannik ha qualche problema con il servizio, la prima non entra. Carlos sta senz'altro meglio rispetto all'avvio. C'è partita, gli spettatori si divertono. Sinner in modo maestoso e spettacolare annulla una pericolosissima palla break nel terzo gioco. Quella successiva però Alcaraz la sfrutta vincendo un altro punto favoloso, punto in cui l'azzurro è anche caduto male e ha subito una dolorosa botta al polso. Sinner tiene il servizio, è 2-5. Jannik non si lamenta ma la caduta gli ha procurato un dolore al gomito oltre che a braccio e polso. Poco dopo il match è finito. Il punteggio è 1-6 6-3 6-2.