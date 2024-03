Sinner tiene l’ombrello alla raccattapalle e le chiede della sua vita: lezione di classe a Indian Wells Simpatico siparietto durante la sospensione per pioggia della semifinale contro Alcaraz a Indian Wells: Sinner ha prima tenuto l’ombrello alla raccattapalle che si è seduta vicino a lui, poi si è intrattenuto amabilmente in una veloce chiacchierata. Ennesima dimostrazione della grandezza umana dell’azzurro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Durante il 1° set della semifinale di Indian Wells, la pioggia ha fermato la sfida tra Janni Sinner e Carlos Alcaraz sul risultato parziale di 2-1. Uno stop che sembrava momentaneo con i due giocatori che si sono accomodati a bordo campo in attesa si potesse tornare subito a giocare. Nel mentre, un siparietto ha ancora una volta fatto parlare nel modo migliore di Jannik Sinner: seduta accanto all'azzurro una raccattapalle ha aperto l'ombrello per ripararlo dalla pioggia ma è stato il tennista a compiere un gesto da gran signore, tenendole l'ombrello.

Particolari che fanno la differenza e che non smettono di mostrare la grandezza di Jannik Sinner al di là delle prodezze che mostra ogni volta sul campo con un tennis che sta ammaliando tutti. E che ne confermano anche la caratura umana, di un giovane di soli 22 anni ma di una maturità stupefacente, E così, anche nel mentre di una interruzione imprevista e improvvisa in una semifinale dal peso specifico enorme, l'altoatesino non ha perso il suo proverbiale atteggiamento da bravo ragazzo.

Quando l'arbitro ha deciso di interrompere momentaneamente la partita per l'inizio della pioggia, Sinner e Alcaraz si sono accomodati a bordo campo sulle rispettive panchine in attesa che spiovesse. Qualche istante dopo a fianco dei due giocatori si sono sedute due raccattapalle per aprire e tenere l'ombrello per ripararli, ma è a questo punto che con una naturalezza quasi disarmante, Sinner ha sorpreso tutti prendendo lui stesso l'ombrello e reggendolo alla ragazzina al suo fianco.

Per prima si è sorpresa lei, visibilmente imbarazzata, sorpresa e divertita dal gesto da galantuomo di Sinner che poi si è anche fermato serenamente a dialogare con la ragazzina, parlando amabilmente di tennis e del suo ruolo da raccattapalle. Come niente, fosse, come se non stesse disputando una delle gare più importanti della sua carriera. Visto che questa semifinale, oltre a permettere l'accesso alla finale del Master 1000 di Indian Wells, contro Alcaraz mette in palio anche il secondo posto nel ranking mondiale.