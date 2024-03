Diretta Sinner-Alcaraz live alle 21:30 a Indian Wells: chi vince sarà numero 2 ATP

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno stasera nella prima semifinale del torneo 1000 di Indian Wells. Sinner ha vinto tutte le 16 partite giocate nel 2024 e parte favorito contro lo spagnolo, che per ora lo precede in classifica. Perché questo incontro definirà anche il numero 2 ATP, che lo vince è dietro Djokovic. L'altra semifinale la giocheranno il russo Medvedev e l'americano Tommy Paul. La partita inizierà non prima delle 21:30, Jannik sarà il primo a scendere in campo tra gli uomini. Diretta TV su Sky, streaming possibile con Sky Go, NOW.

