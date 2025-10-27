Quando gioca Sinner nel 1000 di Parigi: data e orario dell’incontro d’esordio di Jannik

Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo 1000 di Parigi mercoledì 29 ottobre contro il vincente di Bergs-Michelsen. La data è quasi certa, l’orario va definito.

Jannik Sinner non si ferma un attimo. Dopo aver vinto l'esibizione del Six Kings Slam e il torneo ATP 500 di Vienna gioca questa settimana il torneo 1000 di Parigi, l'ultimo torneo di questa categoria di questa stagione 2025. Sinner è la testa di serie numero 2 del tabellone e con ogni probabilità farà il suo esordio nella giornata di mercoledì 29 ottobre.

A che ora gioca Sinner all'esordio del 1000 di Parigi: data e orario

Non è ancora ufficiale, ma è praticamente scontato che l'esordio di Jannik avverrà nella giornata di mercoledì quando si completerà il secondo turno. Le prime otto teste di serie del tabellone hanno un bye ed è a discrezione degli organizzatori se farli giocare di martedì o mercoledì. Considerate le fatiche di Vienna è quasi certo che Sinner, come Zverev, sarà in campo mercoledì 29 ottobre, con orario da definire, più facile pensarlo in campo nel pomeriggio o in serata.

Sinner al secondo turno di Parigi: dove vederlo in TV e streaming

Jannik Sinner, numero 2 della classifica mondiale, sarà in campo come detto con ogni probabilità nella giornata di mercoledì. Sky detiene i diritti TV in esclusiva dell'evento di Parigi, dunque pure queste partite saranno appannaggio solo degli abbonati di Sky, che potranno vedere le partite di Sinner o sul canale 201 (Sky Sport Uno) o sul 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go o NOW. Nessuna possibilità di vedere le partite di Parigi in chiaro.

I precedenti di Sinner con Bergs e Michelsen

Sinner partirà dal secondo turno, tecnicamente i sedicesimi di finale. Il vincente del primo turno tra Zizou Bergs e Alex Michelsen sarà il suo primo avversario a Parigi. Con il belga non ci sono precedenti, mentre l'americano è stato battuto in due occasioni da Jannik, che lo ha battuto nell'estate 2024 nell'arco di poche settimane prima a Cincinnati e poi agli US Open.