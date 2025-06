video suggerito

Quando gioca Sinner contro Alcaraz in finale al Roland Garros, data e orario del prossimo incontro Sinner-Alcaraz si giocherà domenica 8 giugno la finale del Roland Garros. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo atto del torneo.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner torna in campo domenica 8 giugno per la finale del Roland Garros 2025, dove affronterà Carlos Alcaraz sul Court Philippe Chatrier. Il match è in programma non prima delle ore 15:00. Sinner, numero uno del mondo, ha eliminato Novak Djokovic in tre set nella sua semifinale, mentre Alcaraz ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti, conquistando così la sua seconda finale consecutiva a Parigi. I precedenti tra i due sono 11: Carlos conduce nel bilancio complessivo 7-4, ma Jannik ha dimostrato di potersela sempre giocare alla pari. La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati tramite Sky e DAZN. In streaming, sarà possibile seguire il match su DAZN, Sky GO, NOW e Discovery+, sempre per chi dispone di un abbonamento attivo.

Sinner-Alcaraz in finale al Roland Garros, quando si gioca e a che ora

Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 8 giugno, con inizio previsto non prima delle ore 15 sul Court Philippe Chatrier. L’orario potrebbe subire lievi variazioni nel caso in cui la cerimonia di premiazione del doppio femminile o altri eventi in programma si protraessero più del previsto. Si tratta dell’atto conclusivo del Roland Garros 2025.

Alcaraz, prossimo avversario di Sinner in finale, i precedenti

Alcaraz e Sinner si conoscono molto bene essendosi affrontati in 11 occasioni. 7 le vittorie dello spagnolo che è reduce in particolare da 4 affermazioni di fila, ultima quella in finale nel torneo di Roma. Nella scorsa annata, bisogna tenere conto anche del confronto valido per il Sia Kings Slam, vinto in scioltezza dall’azzurro. Un match non inserito nei dati ufficiali. Proprio per questo e per il suo status di campione in carica, Alcaraz parte con i favori del pronostico.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV e streaming al Roland Garros

La finale tra Sinner e Alcaraz sarà visibile in diretta TV su Eurosport, canale disponibile per gli utenti abbonati attraverso i servizi Sky e DAZN. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro. Chi desidera seguire l'incontro in streaming potrà farlo tramite le piattaforme Sky GO, DAZN, Discovery+ e NOW, ma soltanto se in possesso di un abbonamento attivo.