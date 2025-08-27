Tennis
video suggerito
video suggerito

Quando gioca Sinner agli US Open 2025, data e orario della partita contro Popyrin

Jannik Sinner torna in campo agli US Open contro Alexei Popyrin giovedì 28 agosto. I precedenti, l’orario del match e tutte le info su diretta TV e streaming.
Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Kopriva affronta Alexei Popyrin agli US Open. Si gioca giovedì 28 agosto in orario ancora da definire sul campo Arthur Ashe. Il tennista italiano numero uno al mondo e campione in carica affronta per la seconda volta in carriera l'australiano 36° nel ranking e contro il quale ha perso nel 2021. In palio i sedicesimi contro uno tra Royer e Shapovalov. Tutto quello che c'è da sapere su Sinner-Popyrin in chiaro in TV su Supertennis e Sky, con streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.

Sinner-Popyrin, quando si gioca e a che ora

La seconda partita di Jannik Sinner agli US Open, contro Alexei Popyrin si giocherà giovedì 28 agosto quando scenderanno in campo i giocatori della parte alta del tabellone. L'orario del confronto è ancora tutto da definire, ma certamente il match si disputerà sul campo centrale di Flushing Meadows, ovvero l'Arthur Ashe.

Chi è Alexei Popyrin l'avversario di Sinner agli US Open, i precedenti

Alexei Popyrin occupa attualmente la 36a posizione del ranking ATP ma in passato è stato anche numero 19. Il 26enne ha vinto tre titoli ATP, tra cui il più importante è stato il Masters 1000 del Canada nel 2024. Il giocatore australiano che fa della potenza da fondo il suo punto di forza, ha affrontato Sinner in una sola occasione. L’unico precedente risale all’ATP di Madrid nel 2021, quando Popyrin s’impose in due set sulla terra rossa.

Leggi anche
Sinner-Kopriva 6-1, 6-1, 6-2: Jannik al secondo turno agli US Open, affronterà Popyrin

Dove vedere Sinner in TV e streaming agli US Open

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis, visibile gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 di Sky. La sfida sarà proposta anche sui canali Sky dedicati agli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile senza abbonamento su SuperTennix (gratis per i tesserati FITP, oppure con pacchetto mensile a partire da 1,99 euro per i non tesserati). In alternativa, sarà possibile seguirlo tramite le piattaforme Sky Go e NOW, riservate agli utenti Sky.

Jannik Sinner
Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
US Open
Sinner travolge Kopriva a Flushing Meadows: esordio in scioltezza per il campione in carica
Sinner racconta: "Ho lasciato tutto e la mia vita è cambiata completamente"
Il tabellone di Sinner agli US Open: Possibile incrocio con Draper o Musetti
Sinner reagisce ammirato al discusso taglio di capelli di Alcaraz: “In tre giorni vedrete”
Alcaraz si dimentica di aver rasato i capelli e il suo gesto agli US Open diventa virale
Djokovic: "Mia moglie ha visto il peggio di me, mi dice cose che non voglio sentire"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views