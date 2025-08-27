Quando gioca Sinner agli US Open 2025, data e orario della partita contro Popyrin

Jannik Sinner torna in campo agli US Open contro Alexei Popyrin giovedì 28 agosto. I precedenti, l’orario del match e tutte le info su diretta TV e streaming.

Jannik Sinner dopo la vittoria contro Kopriva affronta Alexei Popyrin agli US Open. Si gioca giovedì 28 agosto in orario ancora da definire sul campo Arthur Ashe. Il tennista italiano numero uno al mondo e campione in carica affronta per la seconda volta in carriera l'australiano 36° nel ranking e contro il quale ha perso nel 2021. In palio i sedicesimi contro uno tra Royer e Shapovalov. Tutto quello che c'è da sapere su Sinner-Popyrin in chiaro in TV su Supertennis e Sky, con streaming su Supertennix, Sky GO e NOW.

Sinner-Popyrin, quando si gioca e a che ora

La seconda partita di Jannik Sinner agli US Open, contro Alexei Popyrin si giocherà giovedì 28 agosto quando scenderanno in campo i giocatori della parte alta del tabellone. L'orario del confronto è ancora tutto da definire, ma certamente il match si disputerà sul campo centrale di Flushing Meadows, ovvero l'Arthur Ashe.

Chi è Alexei Popyrin l'avversario di Sinner agli US Open, i precedenti

Alexei Popyrin occupa attualmente la 36a posizione del ranking ATP ma in passato è stato anche numero 19. Il 26enne ha vinto tre titoli ATP, tra cui il più importante è stato il Masters 1000 del Canada nel 2024. Il giocatore australiano che fa della potenza da fondo il suo punto di forza, ha affrontato Sinner in una sola occasione. L’unico precedente risale all’ATP di Madrid nel 2021, quando Popyrin s’impose in due set sulla terra rossa.

Dove vedere Sinner in TV e streaming agli US Open

L’incontro tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà trasmesso in diretta TV su SuperTennis, visibile gratuitamente sul canale 64 del digitale terrestre e sul 212 di Sky. La sfida sarà proposta anche sui canali Sky dedicati agli abbonati. Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile senza abbonamento su SuperTennix (gratis per i tesserati FITP, oppure con pacchetto mensile a partire da 1,99 euro per i non tesserati). In alternativa, sarà possibile seguirlo tramite le piattaforme Sky Go e NOW, riservate agli utenti Sky.