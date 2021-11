Prossima partita Sinner dopo le Atp Finals, quando gioca in Coppa Davis con l’Italia Jannik Sinner dopo le ATP Finals farà il suo esordio con l’Italia giocando in Coppa Davis. Sinner guida l’Italia contro Stati Uniti e Colombia sempre a Torino.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner alla fine le ATP Finals le ha disputate. Il tennista italiano è subentrato a Berrettini, ha battuto Hurkacz e stasera nell'ultimo match della quinta giornata delle Finals gioca con Medvedev. Il tennista italiano è già stato eliminato ufficialmente per mano di Zverev, che ha battuto Hurkacz, ma è stato anche penalizzato da un regolamento, che tende a complicare la vita di chi subentra. Da domani Jannik inizierà a prepararsi per la Coppa Davis che giocherà per la prima volta. L'infortunio di Berrettini potrebbe privare l'Italia del suo numero uno, ma la squadra guidata da capitan Volandri è di prim'ordine e avrà come alfiere Sinner.

Quando gioca Sinner, le prossime partite in Coppa Davis

Jannik Sinner tornerà in campo il 26 novembre per la prima partita di Coppa Davis, in programma proprio al Pala Alpitour di Torino. Per la seconda volta la manifestazione sportiva più antica si terrà con una formula diversa da quella tradizionale. In campo scenderanno 18 nazionali, divise in 6 gironi, le prime di ogni raggruppamento si qualificano per i quarti, con le due migliori seconde. La Davis 2021 si gioca tra Madrid, Torino e Innsbruck da giovedì 25 novembre a domenica 5 dicembre. L'Italia è inserita nel Gruppo E e affronterà gli Stati Uniti e la Colombia.

26 novembre – Stati Uniti-Italia

27 novembre – Italia-Colombia

28 novembre – Colombia-Stati Uniti

Sinner farà il suo esordio in Coppa Davis

La fantastica stagione di Sinner, che ha vinto quattro tornei ATP e che ha raggiunto gli ottavi di finale al Roland Garros e agli US Open e che è stata arricchita dalla presenza alle ATP Finals si chiuderà con la Coppa Davis. Sarà l'esordio in azzurro per Sinner, che per la prima volta in assoluto difenderà i colori dell'Italia, perché a Tokyo non è andato per giocare le Olimpiadi. Sinner scenderà in campo per la prima volta in Davis venerdì 26 novembre quando l'Italia affronterà gli Stati Uniti, e dall'altra parte della rete troverà Taylor Fritz, giocatore in crescita che ha chiuso molto bene la stagione. Il giorno seguente disputerà il secondo match contro il colombiano Daniel Galan. Nella settimana dal 29 novembre al 5 dicembre, in caso di passaggio del turno, l'Italia volerebbe a Madrid dove si disputano quarti, semifinali e finale.