Sinner-Medvedev dove vederla oggi in TV alle Atp Finals di Tennis: orario e canale Rai Jannik Sinner affronterà stasera Daniil Medvedev alle ATP Finals. Il match è in programma alle ore 21 e si potrà seguire in diretta TV su Sky ed in chiaro su Rai 2. Per passare in semifinale potrebbe non bastare la vittoria.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner alle Atp Finals di Tennis

Jannik Sinner stasera scenderà in campo contro Daniil Medvedev, ma la valenza del match dipenderà inevitabilmente dal risultato della partita precedente, quella tra Hurkacz e Zverev alle ore 14. Se il polacco riuscirà a battere Zverev, allora Sinner avrà ancora qualche possibilità di passare alle semifinali; in caso di sconfitta di Hurkacz, anche una vittoria di Sinner sarebbe inutile ai fini della classifica.

Il tennista altoatesino dopo aver rimpiazzato Matteo Berrettini, che ha dovuto dare forfait a causa di un problema muscolare, ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz in due set e ha ancora la possibilità di qualificarsi per le semifinali. La partita di stasera, in onda dalle 21.00 su Rai2 e su Sky (in streaming su RaiPlay e SkyGo) sarà dedicata, come quella di martedì, a Matteo Berrettini, a cui Sinner ha riservato parole di stima e gratitudine, non mancando di commuoversi.

Medvedev, lo sfidante di Sinner, è già qualificato per le semifinali e ha la certezza anche di essere primo. Sinner spera di qualificarsi pure lui per le semifinali, in cui affronterebbe uno dei tennisti del Gruppo verde: il numero 1 del mondo Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Andrej Rublev e Casper Ruud. Nei precedenti tra i due tennisti, è stato sempre Medvedev ad avere la meglio.

Sinner si qualifica alle semifinali se…

Come anticipato, Jannik Sinner si qualifica in semifinale se vince contro Daniil Medvedev e Hubert Hurkacz batte Alexander Zverev. Non si qualifica in semifinale se vince contro Daniil Medvedev e Alexander Zverev batte Hubert Hurkacz. In questo caso il tedesco, che ha conquistato 2 vittorie su 3 gare (2/1), passa da regolamento rispetto all'italiano (2/0) che sconta il numero inferiore di match disputati proprio a causa dell'avvicendamento con Berrettini che si è infortunato.

Dove vedere Sinner-Medvedev oggi in TV alle Atp Finals Torino

La partita di Jannik Sinner contro il vincitore degli US Open si potrà vedere in diretta TV su Sky per gli abbonati ma anche in chiaro sulla Rai. Sky ha acquistato i diritti in esclusiva di tutte le partite delle ATP Finals. La Rai invece trasmetterà un solo match per ogni giornata del torneo in onda un match per ogni giornata del torneo ed oggi Rai 2 trasmetterà Sinner-Medvedev, che entreranno in campo alle ore 21.

L'orario di inizio della partita: a che ora si gioca Sinner-Medvedev

Sinner-Hurkacz è l'ultima partita nel programma delle gare di oggi e si giocherà alle ore 21. La quinta giornata delle Finals inizierà con un match di doppio alle 11.30, poi non prima delle 14 scenderanno in campo Zverev e Hurkacz, partita fondamentale per il destino di Jannik. Alle 18 invece si terrà l'ultimo incontro del girone rosso del torneo di doppio.

Il percorso di Sinner alle Atp Finals e il tabellone del torneo

Il sorteggio ha diviso i tennisti in due raggruppamenti. In quello verde ci sono Djokovic, Tsitsipas, Rublev e Ruud; in quello rosso invece Medvedev, Zverev, Berrettini e Hurkacz. Oggi si disputano le ultime partite del gruppo rosso, mentre il gruppo verde si chiude domani e cioè venerdì. Le prime partite del Gruppo Rosso sono state vinte da Medvedev, che ha sconfitto Hurkacz, e poi Zverev, con quest'ultimo che a sua volta aveva battuto Berrettini. Sinner ha battuto con un duplice 6-2 Hurkacz.

Passano alle semifinali i primi due tennisti rispettivamente del Gruppo Rosso e di quello Verde. Le semifinali sono in programma sabato 20 novembre, mentre domenica 21 si gioca la finale. Le Atp Finals di tennis di Torino sono visibili in TV su Sky, ma una partita al giorno (del turno pomeridiano o serale) è trasmessa in diretta TV anche dalla Rai, su Rai 2 e in streaming su RaiPlay.