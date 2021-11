Sinner eliminato dalle ATP Finals prima di giocare: Zverev batte Hurkacz e va in semifinale Alexander Zverev batte Hurkacz in due set e si qualifica per le semifinali delle ATP Finals. Sinner eliminato, è inutile la sfida con Medvedev di stasera.

A cura di Alessio Morra

Sfuma il sogno di Jannik Sinner. Zverev batte in due set Hurkacz e si qualifica per le semifinali delle ATP Finals. Il tennista tedesco ha vinto agevolmente contro un Hurkacz malconcio e svuotato, dopo le sconfitte subite nelle ultime due giornate. Sinner stasera giocherà contro Medvedev, sarà una sorta di esibizione di lusso. Djokovic affronterà Zverev sabato in semifinale.

Le speranze di qualificazione di Sinner erano appese anche o soprattutto al match tra Hurkacz e Zverev. Bisogna tifare per il polacco, grande amico di Jannik, ma che ieri non si era allenato e che fino a poche ore prima dell'incontro sembrava addirittura dovesse rinunciare, per lasciar spazio a Karatsev (la riserve delle riserve, arrivato di corsa mercoledì sera a Torino). Le condizioni di Hurkacz in avvio sembrano davvero precarie. Due break in apertura, veloce 4-0 e poi in scioltezza 6-2 per il vincitore delle Finals 2017. Il secondo set è molto equilibrato, entrambi arrivano nei pressi della palla break, ma nulla si concretizza fino al nono gioco in cui arriva il break decisivo. Zverev va a servire per il match e dopo un'oretta chiude l'incontro. Sinner è fuori.

Jannik stasera comunque avrà modo di giocare contro un campione come Medvedev e giocherà con grande leggerezza, perché non c'è in palio il passaggio del turno (ma tanti soldi e tanti punti ATP). Sinner da domani avrà modo di pensare alla Coppa Davis, che si giocherà nella prima fase a Torino e poi a Madrid. Zverev invece giocherà contro Djokovic, nella semifinale più nobile, mentre Medvedev sfiderà il vincente di Ruud – Rublev, incontro che si terrà domani e definirà il secondo semifinalista delle Finals.