Perché Sinner e Berrettini non ci sono alle ATP Finals di Torino 2022 Jannik Sinner e Matteo Berrettini non sono riusciti a qualificarsi per le ATP Finals 2022. I due tennisti italiani erano invece presenti a Torino nel 2021.

A cura di Alessio Morra

Per la seconda volta Torino ospita le ATP Finals di tennis, il torneo che chiude la stagione e che vede in campo gli otto migliori giocatori al mondo. Un appuntamento straordinario. Mancherà il numero 1 Carlos Alcaraz, fuori per infortunio, presenti Nadal e Djokovic. A differenza della passata edizione non sono presenti in tabellone giocatori italiani. Sono esclusi sia Jannik Sinner che Matteo Berrettini. Un peccato per gli appassionati, che però avranno comunque modo di vedere il grande tennis in Italia.

Perché Sinner e Berrettini sono fuori dalle Finals di Torino

Matteo Berrettini ha vissuto un 2021 strepitoso, sugellato dalla finale a Wimbledon. Il tennista romano chiuse la stagione al numero 7 e ottenne la qualificazione alle Finals. Il romano scese in campo, giocò contro Zverev ma si infortunò. Uscì dal campo tra le lacrime. Durò solo un set il suo ‘Masters'. Al suo posto nel torneo entrò Jannik Sinner, che aveva chiuso l'annata al numero 10 – ma era la prima riserva in virtù della rinuncia di Nadal. Jannik disputò due incontri, una vittoria e una sconfitta ed eliminazione nei gironi.

Matteo Berrettini nel 2022 ha fatto il bis al torneo del Queen’s.

In questo 2022 entrambi volevano esserci a Torino, volevano entrare dalla porta principale, ma nessuno dei due è riuscito a qualificarsi. Tra i primi 8 non ci sono giocatori italiani, e quest'anno né Sinner né Berrettini sono nella top ten, e non ha nemmeno una chance di rientrare come riserva per i due azzurri. Entrambi hanno vissuto una buonissima stagione, ma pur vincendo dei tornei (uno Sinner, due Berrettini) non sono riusciti a toccare picchi altissimi, ma soprattutto hanno dovuto pagare pegno alla sfortuna. Sono stati tanti gli infortuni che hanno compromesso la stagione sia per Sinner che per Berrettini. L'altoatesino ha chiuso la stagione al numero 15 ATP con 2410 punti, mentre il romano ha concluso al 16° posto con 2375 punti.

10 quarti di finale giocati nel 2022 da Jannik Sinner, agli US Open ha perso una battaglia con Alcaraz.

I tennisti che giocheranno le ATP Finals di Torino

I primi otto tennisti della classifica ATP (dopo il torneo di Parigi Bercy che chiude la stagione regolare) hanno diritto a giocare le Finals. Purtroppo a causa di un problema agli addominali ha dato forfait Carlos Alcaraz, 19enne spagnolo numero 1 del mondo. Così il più alto in grado è Rafa Nadal, numero 2 e vincitore degli Australian Open e per la 14esima volta a Parigi. Seguono in tabellone il greco Stefanos Tsitsipas, numero 3 e vincitore delle Finals 2019, il norvegese Casper Ruud, numero 4 finalista al Roland Garros e agli US Open e il russo Daniil Medvedev, numero 5 campione alle Finals 2020.

Daniil Medvedev ha vinto le ATP Finals del 2020, le ultime disputate a Londra.

Anche quest'anno tra i primi otto c'è il russo Andrey Rublev. Felix Auger-Aliassime è pronto a stupire, il canadese ha vinto 4 titoli ATP (tre in Autunno). E poi c'è il favoritissimo Novak Djokovic, che ha trionfato cinque volte alle Finals. Entrato al posto di Alcaraz è l'americano Taylor Fritz, giocatore americano numero 9. La prima riserva è il danese Holger Rune, giovane fenomeno vincitore a Bercy, la seconda il polacco Hurkacz.

Gli 8 partecipanti alle Finals 2022