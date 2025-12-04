Perché Musetti è stato più cercato di Sinner su Google nel 2025: è la nuova dimensione di Jannik

La fine dell'anno si avvicina ed è già tempo di fare bilanci. Ognuno fa i suoi personali, ma si fanno anche in rete. Come consuetudine si analizzano una serie di dati. Oltre ai nomi delle persone maggiormente cercate online c'è anche la classifica che riguarda chi ha avuto il maggior numero di ricerche su Google rispetto all'anno precedente. E in Italia al terzo posto in assoluto si colloca Lorenzo Musetti, che si pone così davanti a Jannik Sinner. Davanti a tutti i cantanti Lucio Corsi e Olly, secondo e primo classificato all'ultimo Festival di Sanremo.

Musetti terzo in classifica dietro Lucio Corsi e Olly

Musetti è davanti a Sinner, ed è terzo nella classifica generale che comprende nella top ten una sfilza di cantanti di ieri e di oggi (inclusi Marcella Bella e Achille Lauro) Bianca Balti, Cecilia Sala e pure Jasmine Paolini, al quinto posto. Sinner non c'è. Ma ciò non deve stupire. Perché questa è la classifica che riguarda le persone che hanno registrato il maggior incremento di ricerche su Google rispetto all'anno precedente. E Sinner un anno fa era già assai noto, avendo vinto nel 2024 due titoli Slam e le ATP Finals, e avendo chiuso la stagione al numero 1 della classifica mondiale. Sinner materialmente è già collocato in un'altra dimensione, quella delle stelle assoluto del tennis, e travalica i confini dello sport.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti dopo la partita dei quarti degli US Open 2025.

La crescita di Musetti nel 2025: top 6 e semifinale al Roland Garros

Lorenzo Musetti nel 2024 aveva già fatto un grande salto di qualità, giocando le semifinali a Wimbledon e vincendo la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi, ma in questo 2025 ha inanellato una serie di risultati splendidi, che senza un infortunio lo avrebbero con certezza portato tra i primi 5 al mondo, è stato numero 6 e ha chiuso all'ottavo posto.

L'azzurro si è trovato a sfidare Alcaraz in finale a Monte Carlo e nelle semifinali del Roland Garros e degli Internazionali d'Italia, è stato tra i protagonisti del tennis per tutto l'anno e tanti nuovi appassionati (prodotti in buona parte dalle imprese di Sinner) hanno evidentemente cercato informazioni su Musetti, qualificatosi sul filo pure per le ATP Finals. Forse qualche click in più è dovuto anche alla vita privata di Musetti, che al cospetto della giovane età, è del 2003, recentemente è diventato papà per la seconda volta, dopo Ludovico è nato Leandro.