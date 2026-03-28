Sinner si complimenta con Zverev, la risposta è sorprendente: “Non è stato abbastanza per batterti”

Jannik Sinner è in finale pure al Miami Open. Seconda finale di fila e Sunshine Double a un passo, l'avversario sarà il ceco Jiri Lehecka, al primo grande risultato della sua carriera e che con Sinner ha sempre perso. La sfida con Zverev era sulla carta quella più impegnativa di tutto il torneo. I due si rispettano e quando la partita è terminata c'è stato un interessante scambio di battute, con i complimenti di Sinner e la sagace risposta di Zverev.

Sinner batte Zverev anche al Miami Open

Ennesima vittoria di Sinner contro Zverev, che torna numero 3 da lunedì ma che resta distantissimo dall'italiano e da Carlos Alcaraz. Ancora una volta ha giocato a un buonissimo livello il tedesco, ma per lui non c'è stato niente da fare. Due break nel primo set hanno fatto la differenza, nel secondo è stato decisivo il tie-break.

Una volta giunto a rete, per il consueto saluto a fine partita. Sinner è stato il primo a parlare e si è complimentato con l'avversario dicendogli: "Hai giocato bene". Battuta pronta per Zverev che gli dice: "Ancora non è stato abbastanza". E come dare torto al tedesco, che ha incassato la settima sconfitta consecutiva.

Sinner contento del suo tennis a Miami

Sinner dopo la partita anche parlando a caldo ha reso merito al suo avversario, poi ha parlato del suo momento che è fantastico. Può vincere due tornei di alto livello, uno dietro l'altro, sa di essere in grande forma e sottolinea la sua crescita al servizio, l'arma che sta facendo veramente la differenza, nei momenti più equilibrati – non a caso i tie-break sono diventati la confort zone di Jannik: "Le condizioni di gioco mi stanno favorendo e sto giocando un buonissimo tennis. Il mio obiettivo era giocare il maggior numero di partite possibile. In questo momento mi sento a mio agio e con tanta fiducia. Il servizio mi sta aiutando molto, soprattutto nei momenti importanti".