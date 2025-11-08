Djokovic rinuncia alle ATP Finals: Musetti giocherà a Torino, la nuova composizione dei gironi

Novak Djokovic dopo aver vinto il torneo di Atene ha annunciato a Musetti il forfait per le Finals di Torino. Di conseguenza Musetti sarà ripescato. Per la prima volta l’Italia avrà due tennisti alle Finals.

Era nell'aria, ora è praticamente ufficiale. Novak Djokovic non disputerà le ATP Finals. L'ex numero 1 del mondo dopo aver battuto Lorenzo Musetti ha detto all'italiano che a Torino non ci sarà, questo lo riporta Sky Sport. E sarà Musetti a prendere il suo posto. L'Italia avrà due tennisti a Torino, giocheranno entrambi lunedì 10 novembre.

Djokovic vince Atene su Musetti e poi gli lascia il posto alle Finals

Una finale bellissima. Di rara intensità. 2 ore e 59 minuti di battaglia per un ATP 250 che valeva oro. Djokovic voleva vincere il ‘suo' torneo e fare 101, Musetti doveva vincere per la certezza delle Finals. Una battaglia vera, una partita bellissima con un vincitore stremato dopo una battaglia. Djokovic quando finisce la partita a Musetti salutandolo dice: "Tranquillo, a Torino non ci vado". Era prevedibile, ma serviva l'ufficialità, che ora c'è. Dopo l'indiscrezione è arrivata la stories del serbo che saluta e passa. A Djokovic bastano i 7 titoli alle Finals, sale a bordo Musetti che prende il suo posto in tabellone, o meglio nel girone Connors.

I gironi definitivi delle ATP Finals

Con il successo di Djokovic, Lorenzo Musetti è rimasto al numero 9 della classifica ATP e quindi la ‘X' che era stata sorteggiata con Sinner, Zverev e Shelton viene assegnata di conseguenza a Auger-Aliassime, che sarà l'avversario di Sinner lunedì sera. Questo è il Girone Borg. In quello intitolato a Connors invece Musetti prende il posto di Djokovic. L'azzurro sarà in campo lunedì contro Fritz, poi sfiderà, vedremo in quale ordine Alcaraz e de Minaur. L'Italia ha due degli otto maestri, non era mai successo. Già così è un'edizione trionfale delle Finals di Torino. E se questo è l'inizio c'è solo da sorridere.

Leggi anche Zverev e Shelton in imbarazzo per la domanda su Sinner e Alcaraz: la risposta li fa sbellicare

Jimmy Connors Group

Carlos Alcaraz

Lorenzo Musetti

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Bjorn Borg Group

Jannik Sinner

Alexander Zverev

Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime