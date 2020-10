Niente da fare per Novak Djokovic. Il serbo numero uno al mondo si è arreso nella finale del Roland Garros a Rafa Nadal. Lo spagnolo si è confermato inarrestabile sulla terra rossa parigina, e senza perdere nemmeno un set ha conquistato il 13° trofeo della sua carriera. Un risultato eccezionale per il mancino di Manacor, al quale Nole ha reso omaggio durante la premiazione. Djokovic senza troppi giri di parole si è complimentato con quello che ha definito come il "re della terra".

Rafa Nadal batte Djokovic e vince il Roland Garros, il serbo gli rende omaggio

13° titolo del Roland Garros e 20° torneo dello Slam per eguagliare il record-man Roger Federer. Rafa Nadal si conferma un gigante sulla terra rossa parigina. Novak Djokovic, meno preciso e più nervoso del solito si è arreso al maiorchino nell'ultimo atto del prestigioso appuntamento parigino. Grande fair play tra i due prima, durante e dopo il confronto, il 56° della loro carriera. Nole, si è complimentato con Nadal per la prestazione, a tratti perfetta: "Complimenti a Rafa, per oggi e per la sua eccezionale carriera. Hai dimostrato perché sei il re della terra. È stato un match complicato, non sono soddisfatto di come l'ho giocato ma lui è stato più forte di me".

Djokovic ha poi voluto rendere omaggio agli organizzatori che nonostante il periodo difficile, sono riusciti a portare a termine il torneo. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il suo avversario che in primis ha concesso al serbo l'onore delle armi: "Complimenti a Novak. Ciò che sta facendo nel tennis è qualcosa di speciale ed è un piacere condividere il campo con lui. Spero di affrontarlo ancora per qualche anno. Grazie a chi ha reso possibile l'evento in un periodo difficile, a chi c'era e a chi non era presente oggi: senza di voi non sarebbe stato possibile".

Nadal, complimenti a Djokovic e messaggio contro il Covid

Rafa Nadal ha poi voluto mandare un messaggio a tutta la popolazione mondiale, invitando tutti a non abbassare la guardia contro il Covid: "Voglio mandare un messaggio a tutto il mondo. Stiamo fronteggiando uno dei peggiori momenti di sempre… continuiamo a combattere. Ce la faremo. Vincere qui un'altra volta è molto più di un sogno: sono felicissimo, come sapete è il campo più importante della mia carriera per momenti e successi. In qualche modo non posso festeggiare come avrei fatto in passato, ma voglio ringraziare gli spettatori intervenuti nelle ultime due settimane. Tra qualche mese, spero potremo celebrare tutti insieme. Ci vediamo il prossimo anno!".