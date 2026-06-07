Albo d’oro Roland Garros: chi ne ha vinti di più dopo l’inarrivabile Rafa Nadal
Il Roland Garros avrà un nuovo campione. Nessuno dei tennisti rimasti in gara dagli ottavi in poi aveva vinto in precedenza il torneo. E sarà anche un nuovo campione Slam. Sarà tecnicamente l'erede di Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni. Nessuno potrà, molto probabilmente, mai eguagliare Rafa Nadal, che a Parigi ha trionfato addirittura 14 volte. Un numero di vittorie mostruoso. Cobolli sarà appena il quinto italiano in finale al Roland Garros e proverà a essere il primo ad aggiudicarsi il titolo da Adriano Panatta, che premierà il vincitore a distanza di 50 anni dal suo successo.
I tennisti con più vittorie al Roland Garros
Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 14 volte – il primo trionfo è datato 2005, l'ultimo 2022. Lo spagnolo ha polverizzato il precedente record di Bjorn Borg, che vinse in 6 occasioni. In mezzo c'è Max Decugis, otto vittorie a inizio ventesimo secolo. Cinque successi per Henri Cochet, quattro per Ayme. Tre per Ivan Lendl, Mats Wilander, Guga Kuerten, René Lacoste, si, proprio lui, quello del celebre marchio, e Novak Djokovic.
Gli italiani vincitori o finalisti a Parigi
Giorgio De Stefani è stato il primo a qualificarsi per la finale del Roland Garros, che perse nel 1933 contro Cochet. Nicola Pietrangeli, venuto a mancare pochi mesi fa, di finali ne ha giocate ben quattro: due le ha vinte (1959, 1960), le altre due le ha perse contro Manolo Santana. Poi c'è stato il successo di Adriano Panatta nel 1976. Un anno fa Sinner venne battuto in finale da Alcaraz, dopo aver mancato tre matchpoint.
L'albo d'oro integrale del Roland Garros
1891: H. Briggs
1892: Jean Schopfer
1893: Laurent Riboulet
1894: Andre Vacherot
1895: Andre Vacherot
1896: Andre Vacherot
1897: Andre Vacherot
1898: Paul Ayme
1899: Paul Ayme
1900: Paul Ayme
1901: Andre Vacherot
1902: Max Decugis
1903: Max Decugis
1904: Max Decugis
1905: Maurice Germot
1906: Maurice Germot
1907: Maurice Germot
1908: Max Decugis
1909: Max Decugis
1910: François Blanchy
1911: Andre Gobert
1912: Andre Gobert
1913: Max Decugis
1914: Max Decugis
1915–1919: non disputato
1920: Andre Gobert
1921: Jean Samazeuilh
1922: Henri Cochet
1923: François Blanchy
1924: Jean Borotra
1925: René Lacoste
1926: Henri Cochet
1927: René Lacoste
1928: Henri Cochet
1929: René Lacoste
1930: Henri Cochet
1931: Henri Cochet
1932: Henri Cochet
1933: Jack Crawford
1934: Gottfried von Cramm
1935: Fred Perry
1936: Gottfried von Cramm
1937: Henner Henkel
1938: Don Budge
1939: Don McNeill
1940–1945: non disputato (Seconda guerra mondiale)
1946: Marcel Bernard
1947: Jozsef Asboth
1948: Frank Parker
1949: Frank Parker
1950: Budge Patty
1951: Jaroslav Drobny
1952: Jaroslav Drobny
1953: Ken Rosewall
1954: Tony Trabert
1955: Tony Trabert
1956: Lew Hoad
1957: Ashley Cooper
1958: Luis Ayala
1959: Nicola Pietrangeli
1960: Nicola Pietrangeli
1961: Manuel Santana
1962: Rod Laver
1963: Roy Emerson
1964: Manuel Santana
1965: Fred Stolle
1966: Tony Roche
1967: Roy Emerson
1968: Ken Rosewall
1969: Rod Laver
1970: Jan Kodes
1971: Jan Kodes
1972: Anders Gimeno
1973: Ilie Năstase
1974: Bjorn Borg
1975: Bjorn Borg
1976: Adriano Panatta
1977: Guillermo Vilas
1978: Bjorn Borg
1979: Bjorn Borg
1980: Bjorn Borg
1981: Bjorn Borg
1982: Mats Wilander
1983: Yannick Noah
1984: Ivan Lendl
1985: Mats Wilander
1986: Ivan Lendl
1987: Ivan Lendl
1988: Mats Wilander
1989: Michael Chang
1990: Andres Gómez
1991: Jim Courier
1992: Jim Courier
1993: Sergi Bruguera
1994; Sergi Bruguera
1995: Thomas Muster
1996: Yevgeny Kafelnikov
1997: Gustavo Kuerten
1998: Carlos Moya
1999: Andre Agassi
2000: Gustavo Kuerten
2001: Gustavo Kuerten
2002: Albert Costa
2003: Juan Carlos Ferrero
2004: Gaston Gaudio
2005: Rafael Nadal
2006: Rafael Nadal
2007: Rafael Nadal
2008: Rafael Nadal
2009: Roger Federer
2010: Rafael Nadal
2011: Rafael Nadal
2012: Rafael Nadal
2013: Rafael Nadal
2014: Rafael Nadal
2015: Stan Wawrinka
2016: Novak Djokovic
2017: Rafael Nadal
2018: Rafael Nadal
2019: Rafael Nadal
2020: Rafael Nadal
2021: Novak Djokovic
2022: Rafael Nadal
2023: Novak Djokovic
2024: Carlos Alcaraz
2025: Carlos Alcaraz