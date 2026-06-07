Albo d’oro Roland Garros: chi ne ha vinti di più dopo l’inarrivabile Rafa Nadal

Rafael Nadal è il tennista che ha vinto il maggior numero di volte il Roland Garros maschile. Solo due italiani hanno vinto in passato: Pietrangeli e Panatta.

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Il Roland Garros avrà un nuovo campione. Nessuno dei tennisti rimasti in gara dagli ottavi in poi aveva vinto in precedenza il torneo. E sarà anche un nuovo campione Slam. Sarà tecnicamente l'erede di Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni. Nessuno potrà, molto probabilmente, mai eguagliare Rafa Nadal, che a Parigi ha trionfato addirittura 14 volte. Un numero di vittorie mostruoso. Cobolli sarà appena il quinto italiano in finale al Roland Garros e proverà a essere il primo ad aggiudicarsi il titolo da Adriano Panatta, che premierà il vincitore a distanza di 50 anni dal suo successo.

I tennisti con più vittorie al Roland Garros

Rafa Nadal ha vinto il Roland Garros 14 volte – il primo trionfo è datato 2005, l'ultimo 2022. Lo spagnolo ha polverizzato il precedente record di Bjorn Borg, che vinse in 6 occasioni. In mezzo c'è Max Decugis, otto vittorie a inizio ventesimo secolo. Cinque successi per Henri Cochet, quattro per Ayme. Tre per Ivan Lendl, Mats Wilander, Guga Kuerten, René Lacoste, si, proprio lui, quello del celebre marchio, e Novak Djokovic.

Rafa Nadal ha vinto 14 volte il Roland Garros, la prima nel 2005.

Gli italiani vincitori o finalisti a Parigi

Giorgio De Stefani è stato il primo a qualificarsi per la finale del Roland Garros, che perse nel 1933 contro Cochet. Nicola Pietrangeli, venuto a mancare pochi mesi fa, di finali ne ha giocate ben quattro: due le ha vinte (1959, 1960), le altre due le ha perse contro Manolo Santana. Poi c'è stato il successo di Adriano Panatta nel 1976. Un anno fa Sinner venne battuto in finale da Alcaraz, dopo aver mancato tre matchpoint.

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L'albo d'oro integrale del Roland Garros

1891: H. Briggs

1892: Jean Schopfer

1893: Laurent Riboulet

1894: Andre Vacherot

1895: Andre Vacherot

1896: Andre Vacherot

1897: Andre Vacherot

1898: Paul Ayme

1899: Paul Ayme

1900: Paul Ayme

1901: Andre Vacherot

1902: Max Decugis

1903: Max Decugis

1904: Max Decugis

1905: Maurice Germot

1906: Maurice Germot

1907: Maurice Germot

1908: Max Decugis

1909: Max Decugis

1910: François Blanchy

1911: Andre Gobert

1912: Andre Gobert

1913: Max Decugis

1914: Max Decugis

1915–1919: non disputato

1920: Andre Gobert

1921: Jean Samazeuilh

1922: Henri Cochet

1923: François Blanchy

1924: Jean Borotra

1925: René Lacoste

1926: Henri Cochet

1927: René Lacoste

1928: Henri Cochet

1929: René Lacoste

1930: Henri Cochet

1931: Henri Cochet

1932: Henri Cochet

1933: Jack Crawford

1934: Gottfried von Cramm

1935: Fred Perry

1936: Gottfried von Cramm

1937: Henner Henkel

1938: Don Budge

1939: Don McNeill

1940–1945: non disputato (Seconda guerra mondiale)

1946: Marcel Bernard

1947: Jozsef Asboth

1948: Frank Parker

1949: Frank Parker

1950: Budge Patty

1951: Jaroslav Drobny

1952: Jaroslav Drobny

1953: Ken Rosewall

1954: Tony Trabert

1955: Tony Trabert

1956: Lew Hoad

1957: Ashley Cooper

1958: Luis Ayala

1959: Nicola Pietrangeli

1960: Nicola Pietrangeli

1961: Manuel Santana

1962: Rod Laver

1963: Roy Emerson

1964: Manuel Santana

1965: Fred Stolle

1966: Tony Roche

1967: Roy Emerson

1968: Ken Rosewall

1969: Rod Laver

1970: Jan Kodes

1971: Jan Kodes

1972: Anders Gimeno

1973: Ilie Năstase

1974: Bjorn Borg

1975: Bjorn Borg

1976: Adriano Panatta

1977: Guillermo Vilas

1978: Bjorn Borg

1979: Bjorn Borg

1980: Bjorn Borg

1981: Bjorn Borg

1982: Mats Wilander

1983: Yannick Noah

1984: Ivan Lendl

1985: Mats Wilander

1986: Ivan Lendl

1987: Ivan Lendl

1988: Mats Wilander

1989: Michael Chang

1990: Andres Gómez

1991: Jim Courier

1992: Jim Courier

1993: Sergi Bruguera

1994; Sergi Bruguera

1995: Thomas Muster

1996: Yevgeny Kafelnikov

1997: Gustavo Kuerten

1998: Carlos Moya

1999: Andre Agassi

2000: Gustavo Kuerten

2001: Gustavo Kuerten

2002: Albert Costa

2003: Juan Carlos Ferrero

2004: Gaston Gaudio

2005: Rafael Nadal

2006: Rafael Nadal

2007: Rafael Nadal

2008: Rafael Nadal

2009: Roger Federer

2010: Rafael Nadal

2011: Rafael Nadal

2012: Rafael Nadal

2013: Rafael Nadal

2014: Rafael Nadal

2015: Stan Wawrinka

2016: Novak Djokovic

2017: Rafael Nadal

2018: Rafael Nadal

2019: Rafael Nadal

2020: Rafael Nadal

2021: Novak Djokovic

2022: Rafael Nadal

2023: Novak Djokovic

2024: Carlos Alcaraz

2025: Carlos Alcaraz