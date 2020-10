Rafa Nadal ha vinto per la 13esima volta il Roland Garros. Fa impressione solo a dirlo, o a scriverlo. Un numero di vittorie impressionante, difficilmente qualcuno riuscirà a battere il suo record. In finale ha sconfitto in tre set il numero uno del mondo Nole Djokovic, e non solo ha vinto, ha stravinto: 6-0 6-2 7-5, e ha conquistato il Roland Garros 2020 senza perdere nemmeno un set, e pure l'avvicinamento non era stato semplice, considerati i quarti di Roma. I numeri di Nadal sono impressionanti. Come Djokovic ha vinto tornei dello Slam in tre decadi diverse e oggi ha vinto la 100esima partita al Roland Garros (score impressionate 100 vittorie, 2 sconfitte). E soprattutto Nadal ha conquistato il 20° titolo Slam della sua carriera, ha raggiunto così Roger Federer. Sono stati uniti da una grande rivalità, sono amici, ora sono uniti anche nel numero dei successi di prove dello Slam.

Nadal 20 Slam, come Federer

L'aveva pronosticato e gliel'aveva augurato di vincere il 20° titolo Slam della sua carriera. Federer, oltre a essere un signore e un grande sportivo, è amico di Nadal e sapeva che essendo anche più giovane di lui il momento dell'aggancio è arrivato. 20 Slam a testa, con Djokovic che è a 17, sempre in attesa del suo aggancio e del sorpasso. I 20 titoli Slam conquistati da Roger non erano immaginabili a inizio carriera, ma arrivati a un certo forse sì. Quelli di Nadal sono incredibili. La prima volta che ha vinto a Parigi non aveva nemmeno 20 anni, era il 2005 e davvero nessuno, neppure lui, poteva credere che dopo tutti questi anni fosse ancora lì, paradossalmente quasi più forte di prima, nonostante l'età, gli acciacchi, gli infortuni e qualche delusione oltre a innumerevoli successi. L'86° torneo vinto in carriera gli dà gioia, ma non vuole festeggiarlo troppo perché, parole sue, il mondo soffre da mesi, ma quando ha ricevuto il trofeo ha detto che in primavera spera di trovare una Parigi diversa, e anche se non l'ha detto vuole continuare a vincere. Vuole un altro Slam per superare pure Federer e allontanare Djokovic.