Musetti perde in modo assurdo contro lo stravagante Bublik: ha persino mangiato patatine in campo Lorenzo Musetti perde incredibilmente contro Aleksandr Bublik. Il kazako ha sfruttato un incredibile errore dell'azzurro che ha sbagliato il match point nel bel mezzo di una gara stravagante in cui Bublik ha persino mangiato patatine in campo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il quarto di finale di tennis dell’ATP 250 di Adelaide tra Lorenzo Musetti e Alexander Bublik si chiude in modo beffardo per l'azzurro che perde nel modo più incredibile non sfruttando un match point sul 5-3. Annullato dal servizio di Bublik il kazako ha poi vinto il match. Una partita che è stato arricchita da un paio di episodi piuttosto particolari e divertenti accaduto proprio nel bel mezzo della partita. Protagonista è stato il kazako da cui in partita si aspetta sempre spettacolo e soluzioni brillanti. In questo caso però il cavallo pazzo di Gachina, tra i giocatori più imprevedibili del torneo, ha dato spettacolo anche fuori dal campo. In realtà poco distante dallo spazio di gioco che delimita la sua metà campo da quella di Musetti.

Siamo nel bel mezzo del terzo set e Bublik, dopo aver trionfato nel primo e perso il secondo, sta cercando a ricostruire il vantaggio contro l'azzurro. Complice un colpo vincente e assolutamente imprendibile da parte di Musetti, il kazako prova a fare ciò che può per recuperare la palla e corre in orizzontale verso sinistra. Musetti conquista il punto ma lui Bublik non riesce a fermarsi finendo per essere costretto a scavalcare i tabelloni che delimitano gli spalti dal campo di gioco. A un certo punto si trova di fronte un tifoso con una busta di patatine tra le mani. È solo il primo degli episodi irriverenti accaduti nella partita.

La scena è assolutamente divertente e fa sorridere praticamente tutto il pubblico sugli spalti. Bublik fa un salto e finisce propri tra i posti a sedere del pubblico presente. A un certo punto si ritrova davanti a sé un tifoso comodamente seduto a guardare il match mentre mangia le sue patatine. Il kazako si scusa per l'intrusione e dopo avergli messo una mano sulla spalla nota che tra le mani aveva quello snack salato assolutamente appetitoso. In mezzo secondo non resiste alla tentazione e inserisce la mano proprio nella busta per mangiarne una.

Un gesto che fa divertire i tifosi al pari delle giocate assolutamente pazzesche del kazako in partita. Bublik in campo aveva tutta la voglia di vincere e scavalcare Musetti alla posizione numero 25 del ranking ATP e in campo mostra gesti tecnici pazzeschi. In particolare Bublik sferra un colpo da maestro conquistando il punto colpendo la palla alzando la gamba destra. Un gesto pazzesco che fa impazzire il pubblico. Bublik reagisce facendo l'inchino confermando di essere un giocatore da cui aspettarsi sempre qualcosina in più sotto tutti i punti di vista.