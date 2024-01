Musetti ha un obiettivo più grande del tennis nel 2024: le sue parole sono amore puro Lorenzo Musetti dopo la vittoria su Thompson negli ottavi del torneo di Adelaide si è emozionato parlando della sua futura paternità. Sarà un 2024 eccezionale per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Segnali di ripresa da parte di Lorenzo Musetti. Il tennista italiano ha battuto in due set Jordan Thompson negli ottavi del torneo ATP 250 di Adelaide, tornando così nei quarti a distanza di 4 mesi. Una bella soddisfazione per il tennista di Carrara che oltre a dirsi quasi sorpreso per la sua prestazione molto positiva, ha intenerito tutti dopo la partita con le parole sulla sua prossima paternità.

Idee chiare in campo e fuori per Lorenzo che aveva iniziato la stagione a Hong Kong non benissimo, sulla scia del finale della scorsa non esaltante. Ci vorrà del tempo per raccogliere i frutti del lavoro con Barazzutti, il nuovo "supercoach" che da pochi mesi lavora al fianco di coach Tartarini e del suo staff. Qualcosa si è visto già ad Adelaide, con Musetti che si è ben disimpegnato sia da fondo, che al servizio, sfoderando una buona padronanza e sicurezza. Ora sarà atteso da un confronto non semplice contro l'imprevedibile Bublik che lo ha battuto nell'unico precedente.

Dopo la vittoria contro il giustiziere di Nadal a Brisbane, Musetti si è detto ovviamente molto soddisfatto: "Sono persino sorpreso del mio livello di oggi. Thompson sta giocando bene, l'ha dimostrato la scorsa settimana. Sapevo che la partita non sarebbe stata facile, è stata una partita solida e sono soddisfatto". Quando si parla di obiettivi e di 2024 per Lorenzo però è impossibile non pensare anche alla vita privata, che cambierà e non poco. Musetti e la sua compagna Veronica infatti sono in attesa del primo figlio che dovrebbe nascere in primavera.

Una gioia incontenibile che fa passare in secondo piano anche il tennis per Musetti. Non ha nascosto l'emozione il tennista italiano che spera sì di entrare nella top 20 del ranking, ma punta soprattutto a diventare un buon padre: "Il mio obiettivo in questo momento è provare a tornare tra i primi 20. L’obiettivo principale di questa stagione è cercare di essere un bravo padre. Diventerò padre tra 2 mesi e spero di poter essere un grande padre". Le sue parole sono amore puro.