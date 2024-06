video suggerito

Musetti-Paul oggi in finale all’ATP Queen’s 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Musetti-Paul è la finale del torneo del Queen’s in programma oggi alle ore 15. Diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Musetti-Paul è la finale del torneo del Queen's in programma oggi domenica 23 gennaio alle ore 14 con diretta TV e streaming su Sky e Sky GO. Lorenzo dopo la vittoria su Thompson si gioca la possibilità di tornare a vincere un trofeo, contro il numero 13 del mondo che non ha mai affrontato. Una possibilità importante per l'azzurro, in una domenica che vedrà anche impegnato Sinner in finale ad Halle.

Quando si gioca Musetti-Paul al torneo ATP del Queen's orario e programma della finale

La finale del torneo del Queen's tra Musetti e Paul è in programma oggi, domenica 23 gennaio, alle ore 15. L'orario d'inizio non dovrebbe subire slittamenti visto che non ci sono altri match che si disputeranno immediatamente prima.

Dove vedere Musetti-Paul al Queen's in TV e streaming

Dove vedere Musetti-Paul in TV? La finale sarà trasmessa in esclusiva su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati Sky Sport Uno o Sky Sport Tennis (201 o 203). Per quanto riguarda lo streaming diretta sull'app Sky Go, riservata agli abbonati all'emittente satellitare. Possibile seguire il match anche su NOW, piattaforma live on demand.

Musetti-Paul in TV in chiaro, non è prevista la diretta della finale del Queen's

La partita tra Musetti e Paul non sarà trasmessa in TV in chiaro. La finale dunque si potrà seguire solo in diretta esclusiva su Sky, su uno dei canali dedicati. Un servizio disponibile solo per gli abbonati.

Musetti-Paul, i precedenti in carriera

Musetti e Paul non si sono mai affrontati in carriera nel circuito principale. Il tennista americano è reduce da un buon 2024 che gli ha permesso di salire fino alla 13a posizione del ranking. Due i titoli conquistati in carriera, proprio come il giocatore italiano.

Quanto guadagna chi vince la finale del Queen's, il montepremi

Il montepremi del Queen's è importante. Musetti e Paul si giocano dunque con la finale cifre importanti. Il premio riservato al vincitore del torneo è di 421.790 euro, mentre il finalista può incassare 226.945 euro.

La classifica di Musetti e Paul dopo il torneo del Queen's, il nuovo ranking ATP

Occasione importante per Musetti e Paul al Queen’s anche in chiave ranking. Se Lorenzo dovesse vincere il torneo, farebbe un ulteriore balzo in avanti arrivando alla posizione numero 21 alle spalle di Korda. In caso di sconfitta si godrebbe comunque la 25a posizione. Tommy Paul sarà comunque il nuovo numero 12.