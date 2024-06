Musetti ha una dedica speciale prima della finale del Queen’s: sono i nomi della sua vita

video suggerito

Lorenzo Musetti è in finale nel torneo del Queen's. Superato in una semifinale molto intensa l'australiano Thompson con il risultato di 6-3, 3-6, 6-3. Per andarsi a prendere l'ultimo atto contro uno tra Paul e Korda. Una partita in cui il tennista italiano ha dimostrato carattere, oltre al suo proverbiale talento. E a fine match una dedica speciale sulla telecamera, per la sua famiglia.

Non ci ha pensato su due volte Lorenzo quando gli addetti ai lavori gli hanno passato il pennarello per la proverbiale scritta sulla telecamere. Il pensiero di Musetti è andato ai suoi affetti più cari ovvero, la sua compagna Veronica, e il suo figlioletto Ludovico.

Le parole di Musetti dopo la semifinale contro Thompson

Dopo aver scritto i loro nomi, ecco il cuore a confermare le parole pronunciate poco prima quando ha mostrato anche il tatuaggio dedicato alla famiglia: "È stata una delle partite più dure degli ultimi tempi. Lui ha giocato ad un livello eccezionale soprattutto nel secondo set. Ne sono uscito con degli ottimi colpi, il break mi ha dato la fiducia per vincere. È stato quello il momento chiave dopo tante occasioni. Per me il tennis è sempre stato una passione da quando ero un bambino, avendo una famiglia oltre al team, questo è un tattoo dedicato alla famiglia. Ovvero alle persone che mi sono state vicine".

Musetti in finale al Queen's, il pensiero per i tifosi italiani

Una gioia infinita per Musetti che si è emozionato anche per il supporto ricevuto dal pubblico italiano presente sugli spalti. A loro Lorenzo, ha dedicato un pensiero, ringraziandoli: "È bellissimo essere arrivato in finale di un torneo così storico. Ho sentito tanti italiani, e vi ringrazio per essere stati qui. Domani l'ultimo step, cercate di venire anche in finale"

Sabato quasi perfetto per il tennis italiano, grazie alle vittorie di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner. Purtroppo non è arrivato il tris, con Cocciaretto che si è fermata in semifinale a Birmingham. Ora per Lorenzo appuntamento a domani, contro uno tra Paul e Korda.