Musetti-Alcaraz oggi in finale all’ATP Montecarlo in diretta: orario e dove vederla in tv e streaming

Lorenzo Musetti giocherà oggi per la prima volta la finale di un torneo 1000. Musetti a Monte Carlo affronterà Carlos Alcaraz, numero 2 del tabellone. Il tennista italiano, che ha battuto Berrettini, Tsitsipas e de Minaur, sarà almeno numero 11 ATP dal prossimo lunedì. La finale si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, non è prevista la diretta in chiaro. Streaming con Sky Go e NOW. Si parte alle ore 12, poi la finale del doppio.

0

28 minuti fa 10:00 Il cammino di Carlos Alcaraz a Monte Carlo Alcaraz ha perso due set in quattro partite, il primo con Cerundolo e l'altro contro Fils nei quarti di finale venerdì scorso. Percorso complesso pure per lo spagnolo. 16esimi: Cerundolo (3-6 6-0 6-1)

ottavi: Altmaier (6-3 6-1)

quarti: Fils (4-6 7-5 6-3)

semifinale: Davidovich (7-6 6-4) A cura di Alessio Morra 1 ora fa 09:00 Il percorso di Lorenzo Musetti a Monte Carlo Lorenzo Musetti ha vinto quattro delle cinque partite in rimonta, solo Berrettini lo ha battuto in due set. Tutte le altre partite sono state vinte dall'italiano in rimonta. 32esimi: Bu (4-6 7-5 6-3)

16esimi: Lehecka (1-6 7-5 6-2)

ottavi: Berrettini (6-3 6-3)

quarti: Tsitsipas (1-6 6-3 6-4)

semifinale: de Minaur (1-6 6-4 7-6) A cura di Alessio Morra 2 ore fa 08:00 I precedenti tra Musetti e Alcaraz Lorenzo Musetti ha vinto la prima delle quattro sfide con Carlos Alcaraz, il tennista carrarino si impose nella finale di Amburgo 2022, poi tre successi per lo spagnolo che non ha perso nemmeno un set. Il bilancio è in favore di Alcaraz per 3-1. A cura di Alessio Morra 2 ore fa 07:30 Il programma di oggi al Montecarlo Masters: in campo Musetti-Alcaraz e la finale di doppio Campo Ranieri III ore 12: Lorenzo Musetti – Carlos Alcaraz

a seguire: Cash/Glasspool – Arneodo/Guinard A cura di Alessio Morra 3 ore fa 07:15 A che ora gioca Musetti oggi contro Alcaraz: orario e programma Alle ore 12 scenderanno in campo Musetti e Alcaraz per la finale di Monte Carlo, orario inedito per la finale del Principato, ma si cambia a causa delle condizioni meteorologiche, che prevedono pioggia per il pomeriggio. A cura di Alessio Morra 3 ore fa 07:03 ATP Montecarlo, oggi Musetti-Alcaraz in finale: dove vederla in tv e streaming Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz giocheranno oggi la finale del torneo 1000 di Monte Carlo. Il numero due d'Italia e il numero due del tabellone si sfideranno a partire dalle ore 12, meteo permettendo. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro. A cura di Alessio Morra