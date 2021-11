Musetti eliminato dalle Next Gen Atp Finals: ko con Korda e niente semifinali Lorenzo Musetti saluta Milano e non trova la qualificazione alla semifinale delle Atp Next Gen Finals 2021. Korda sfiderà Nakashima, Alcaraz giocherà con Baez.

A cura di Marco Beltrami

L'avventura di Lorenzo Musetti alle Atp Next Gen Finals in corso di svolgimento sul cemento indoor dell'Allianz Cloud di Milano è finita. Il tennista italiano che aveva bisogno di un risultato positivo nell'ultimo match del round-robin contro Korda è stato invece sconfitto in 3 set. Definito il quadro delle semifinali del torneo che premia i migliori talenti della stagione, con Korda che sfiderà il connazionale Nakashima e Alcaraz che se la vedrà con Baez.

Dopo la vittoria in scioltezza di Baez su Gaston, Musetti avrebbero dovuto sperare in una vittoria in 3 o 4 set per conquistare la semifinale come secondo e sfidare Carlos Alcaraz, primo dell’altro raggruppamento. E invece contro Korda non c’è stato molto da fare per il giocatore italiano che probabilmente ha anche accusato un po’ di tensione come nel match d’esodio. 4-2, 4-3, 4-2, in favore del figlio d’arte americano che ha giocato ad altissimi livelli, sfruttando la maggiore esperienza rispetto al carrarino (ha due anni in più). Molto più a suo agio il classe 2000 numero 39 al mondo nei momenti decisivi, con un servizio più incisivo rispetto a quello dell'italiano.

Si chiude con una vittoria in tre match (quella contro Gaston) e il terzo posto nel gruppo B, l’avventura milanese di Lorenzo Musetti che ora potrà concedersi un po’ di riposo in vista della Coppa Davis, e magari fare il tifo per Matteo Berrettini che nelle Atp Finals se la vedrà con Medvedev, Zverev e Hurkacz nel girone rosso (nel gruppo verde invece ci saranno Djokovic, Rublev e Ruud). A giocarsi invece il trionfo nelle Next Gen Finals invece saranno i due americani Nakashima e Korda che si affronteranno nel derby, e Alcaraz protagonista di un momento di forma straripante con la sorpresa argentina Baez.