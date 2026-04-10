Sinner-Auger Aliassime LIVE, in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti: in palio c’è la semifinale

Janik Sinner è giunto al Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver realizzato il cosiddetto Sunshine Double, avendo vinto i due tornei sul cemento americano di Indian Wells e di Miami (entrambi Masters 1000). In precedenza era stato eliminato nei quarti di finale da Mensik a Doha (ATP 500). A inizio anno, invece, è arrivata la delusione cocente del ko in semifinale degli Australian Open (vinto per due edizioni di fila) contro Novak Djokovic.

Nel Principato, Sinner era impegnato anche nel doppio con Bergs: percorso dal quale, di comune accordo con il compagno di team, ha deciso di ritirarsi a causa dell'impossibilità di sostenere il doppio calendario nello stesso torneo, tra singolare e partite di coppia.