Sinner-Auger Aliassime LIVE, in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti: in palio c’è la semifinale

Jannik Sinner affronta Felix Auger-Aliassime, numero 7 del mondo, nei quarti di finale del torneo di Monte-Carlo. Si gioca oggi venerdì 10 aprile non prima delle ore 13 al termine della partita tra Fonseca e Zverev, da cui uscirà il prossimo avversario in semifinale. Il tennista italiano dopo la vittoria contro Machac affronta per la 7a volta in carriera il canadese contro il quale ha vinto gli ultimi 4 incroci. Fondamentale vincere anche per pensare ad un possibile sorpasso ad Alcaraz in vetta al ranking. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW.
Cosa serve a Sinner per scavalcare Alcaraz e diventare numero uno
Come spiegato anche da Alcaraz, Sinner ha tutte le carte in regola per potersi prendere il primo posto nel ranking e sorpassarlo. Per farlo deve o vincere il torneo, indipendentemente dal risultato del rivale, oppure disputando almeno un turno in più. Lo spagnolo, intanto, scende in campo oggi per i quarti di finale contro Bublik (non prima delle 13:20). Lo scenario dunque è tutt'altro che campato in aria per una sfida che poi regalerà emozioni di torneo in torneo.
I precedenti tra Sinner e Auger Aliassime
Sinner e Auger Aliassime si sono affrontati sei volte in carriera. 4 a 2 per il tennista italiano partito male, con due sconfitte. Poi negli ultimi 4 incroci non c’è stata partita con altrettanti successi per l’azzurro. Pesante quello dell’anno scorso nella finale del Masters di Parigi, così come quello in semifinale agli US Open. Sinner parte dunque ancora favorito, ma attenzione alla maturità del canadese in grande spolvero.
Sinner ultimo italiano rimasto in gioco
Jannik Sinner è ormai l'ultimo tennista italiano rimasto in gioco a Monte Carlo. Eliminato ieri infatti anche Matteo Berrettini da Joao Fonseca. Fuori anche il doppio formato sempre da Berrettini e Vavassori. Jannik porta sulle sue spalle tutto il peso azzurro.
Il programma di oggi a Monte Carlo, Sinner-Auger Aliassime alle 13
Il programma dei quarti di finale di oggi a Monte Carlo sarà aperto alle 11 dalla sfida tra Fonseca e Zverev. A seguire, non prima delle 13, ecco la partita tra Sinner e Auger-Aliassime che potrebbe slittare in caso di prolungamenti del precedente. Subito dopo spazio al campione in carica e primo giocatore al mondo Alcaraz, contro Bublik.
Jannik a Monte Carlo dopo aver conquistato il Sunshine Double
Janik Sinner è giunto al Masters 1000 di Monte Carlo dopo aver realizzato il cosiddetto Sunshine Double, avendo vinto i due tornei sul cemento americano di Indian Wells e di Miami (entrambi Masters 1000). In precedenza era stato eliminato nei quarti di finale da Mensik a Doha (ATP 500). A inizio anno, invece, è arrivata la delusione cocente del ko in semifinale degli Australian Open (vinto per due edizioni di fila) contro Novak Djokovic.
Nel Principato, Sinner era impegnato anche nel doppio con Bergs: percorso dal quale, di comune accordo con il compagno di team, ha deciso di ritirarsi a causa dell'impossibilità di sostenere il doppio calendario nello stesso torneo, tra singolare e partite di coppia.
Chi è Auger-Aliassime, prossimo avversario di Sinner
Auger Aliassime ha 25 anni eppure ha un’esperienza da veterano. Il tennista canadese è nel circuito principale ormai da anni, e ha disputato 22 finali collezionando 9 successi. Semifinalista in due edizioni degli US Open ha ottenuto il miglior ranking di quinto, nella scorsa stagione. Giocatore duttile e completo, fa della spinta da fondo il suo punto di forza. Più a suo agio sul dritto che sul rovescio sembra aver raggiunto una buona maturità dopo gli alti e bassi del passato.
Dove vedere Sinner-Auger Aliassime oggi a Monte-Carlo in TV
Nessuna diretta TV in chiaro per il match tra Sinner e Auger Aliassime. Solita trasmissione su Sky, canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati con telecronaca di Paolo Bertolucci ed Elena Pero. Streaming su Sky GO per abbonati, e poi su NOW.