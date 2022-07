Musetti è un martello, gioca in modo spettacolare ed è quarti del 500 di Amburgo Lorenzo Musetti si è qualificato per i quarti del torneo 500 di Amburgo. L’italiano ha battuto con il punteggio di 6-4 7-6 il finlandese Ruusuvuori e ora sfiderà Davidovich Fokina.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è ai quarti di finale del torneo di Amburgo. Il tennista italiano ha giocato un match spettacolare ed ha sconfitto il finlandese Ruusuvuori. Un ottimo risultato per il giocatore di Carrara, che nei quarti venerdì affronterà lo spagnolo Davidovich Fokina. Giovedì in campo Fognini, mentre Berrettini torna in campo a Gstaad.

Il torneo 500 di Amburgo sta diventando molto interessante per il giovane azzurro che dopo aver vinto un match duro con il serbo Lajovic ha battuto in due set Ruusuvuori, tennista ostico che era reduce dal successo sull'argentino Schwartzman, testa di serie numero 3. Musetti si è imposto con il punteggio di 6-4 7-5. Ha avuto solo un po' di difficoltà nel chiudere l'incontro, che ha vinto quando ha sfruttato il settimo matchpoint. Lorenzo scenderà in campo ora contro Davidovich Fokina, giocatore di buon livello, ma che, nonostante abbia battuto Djokovic a Montecarlo, non ha nella terra rossa la sua superficie prediletta.

Ma oltre alla vittoria c'è di più per Musetti, che ha avuto modo di mostrare tutto il suo repertorio. Sui social spopolano i suoi colpi, balza subito all'occhio un rovescio favoloso, un piacere per tutti gli amanti del tennis, ma l'italiano è riuscito pure a vincere un paio di scambi lunghi e li ha conquistati martellando da fondo. Insomma, è riuscito a mostrare il suo repertorio che è molto vasto.

Musetti è nella parte bassa del tabellone e proverà a qualificarsi per le semifinali di Amburgo, non sarebbero le prime semifinali 500 per lui; dalla sua parte c'è il numero 2 del tabellone Rublev. Mentre nella parte alta ci sono il numero 1 Alcaraz e Fabio Fognini, che dopo aver sconfitto tra le polemiche Bedene affronterà il russo Khachanov. Sempre giovedì farà il suo esordio Berrettini, impegnato però nel torneo di Gstaad.