Lorenzo Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro “i cinesi che tossiscono sempre”. Un episodio che sta facendo molto discutere in Cina, dove il tennista italiano nel torneo ATP 500.

Lorenzo Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo lo sfogo plateale contro "i cinesi che tossiscono sempre". Un episodio che sta facendo molto discutere in Cina e che è stato portato alla luce con un video sui social che è circolato molto nelle ultime ore.

Il tutto si è verificato nel corso del match che il tennista italiano ha vinto contro Giovanni Mpetshi Perricard e da diverse ore questa vicenda è diventata un tema di discussione piuttosto accesa.

Musetti accusato di razzismo a Pechino dopo il suo sfogo plateale: "Tossiscono sempre"

"Sti c***o di cinesi… tossiscono sempre!". Questa la frase di Lorenzo Musetti che è diventata oggetto di discussione in Cina. "Dai… ecco", ribadisce poco dopo il tennista azzurro e il video che circola da ore sui social immortala proprio questo momento in cui il nono classificato nel ranking attuale si lamenta per questa situazione: per questo motivo a Pechino lo hanno accusato di razzismo.

Musetti ha superato il primo turno del torneo e agli ottavi di finale se la vedrà contro Adrian Mannarino: ricordiamo che il tennista azzurro ha accusato problemi d’affaticamento alla coscia sinistra a cavallo di secondo e terzo set, quindi le sue condizioni andranno monitorate.

Archiviata la delusione per la finale persa al Chengdu Open 2025, Lorenzo Musetti torna a vincere e lo fa al debutto al China Open 2025. Lorenzo ha rischiato più del necessario lasciandosi trascinare fino al terzo set in una partita che avrebbe potuto archiviare in anticipo, ma ha avuto il merito di restare lucido e portarla a casa. Con questo successo compie un altro passo verso le ATP Finals di Torino, traguardo fissato sin dall’inizio dell’anno. Il tennista di Carrara ora occupa la settima posizione nella Race, davanti all’australiano De Minaur, anch’egli qualificato al secondo turno a Pechino.