Mirra Andreeva battuta nella finale del torneo femminile da un uomo: è un sostituto dell’ultim’ora Vicenda davvero singolare quella andata in scena al Negometal Open di Bourg-de-Peage, dove la finale femminile giocata domenica ha visto scendere in campo un uomo contro la russa Mirra Andreeva, numero 57 al mondo.

Esattamente 50 anni dopo la famosa ‘battaglia dei sessi' giocatasi tra Bobby Riggs e Billie Jean King il 20 settembre 1973 (vinta dalla statunitense) e a poco più di 30 anni da quella tra Jimmy Connors e Martina Navratilova (in cui invece prevalse Jimbo), è andata in scena a sorpresa un'altra sfida tra un uomo e una donna su un campo da tennis. La vicenda è accaduta nella finale del Negometal Open che si è giocata ieri a Bourg-de-Peage, città della Francia meridionale, e ha avuto come protagonista una giocatrice di alto livello, la russa Mirra Andreeva, numero 57 al mondo. La 16enne rampantissima del circuito WTA ha affrontato un avversario inaspettato: il tennista francese Yanis Ghazouani Durand.

Il Negometal Open è un torneo di esibizione: la Andreeva aveva vinto sabato la semifinale battendo 6-1/6-2 la francese di origine russa Varvara Gracheva e inizialmente avrebbe dovuto affrontare in finale Marta Kostyuk, altra giovane giocatrice in ascesa. Tuttavia la tennista ucraina si è rifiutata di scendere in campo a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Il ritiro della Kostyuk è avvenuto poche ore prima dell'inizio della finale, programmata per domenica alle 12:30, per la quale già erano stati venduti ovviamente i biglietti.

Il sorteggio prima dell'inizio del match tra Mirra Andreeva e Yanis Ghazouani Durand

Di solito i tennisti e le tenniste ucraine giocano nei rispettivi circuiti contro avversari russi, non stringendo poi la mano a fine match. Ma in questo caso, trattandosi di un torneo di esibizione, la Kostyuk non è stata costretta a giocare e si è ritirata per ragioni che sono andate "oltre la volontà" degli organizzatori, che hanno confermato in un comunicato che la decisione della numero 33 al mondo di non giocare contro la Andreeva era dovuta al "contesto geopolitico in Ucraina". Hanno anche ammesso di aver avuto difficoltà a trovare un sostituto con un preavviso così breve.

"Per motivi indipendenti dalla nostra volontà e dato il contesto geopolitico in Ucraina, Marta Kostyuk non potrà competere nella finale della sesta edizione del Negometal Open. Abbiamo fatto del nostro meglio per attivare la nostra rete di giocatori professionisti, ma purtroppo il tempo è troppo breve per trovare un sostituto", recitava la nota diffusa dal torneo. Alla fine un sostituto è stato trovato, ma era di sesso diverso rispetto all'altra finalista.

Yanis Ghazouani Durand attualmente è numero 847 nel ranking ATP: ha battuto la numero 57 WTA

Domenica contro la Andreeva è sceso in campo per giocare la finale il giocatore locale Yanis Ghazouani Durand, dando vita ad un inaspettato remake della ‘battaglia tra i sessi'. La partita è stata combattuta nel primo set – vinto 7-5 dal 23enne francese numero 847 al mondo, che era stato stato brekkato in apertura – mentre c'è stata meno storia nel secondo parziale, chiuso 6-2 da Ghazouani Durand. Nonostante la sconfitta, tuttavia, la russa si è comunque aggiudicata la coppa che spettava alla vincitrice.

"In realtà è la prima volta che tengo in mano il trofeo dopo una sconfitta, spero che sia anche l'ultima", ha scherzato la Andreeva durante la cerimonia di premiazione. Sicuramente una vicenda singolare a questo livello.