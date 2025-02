video suggerito

Medvedev impazzisce con l'arbitro: "Hai un problema, fate schifo. Stai cercando guai". Cosa è successo Daniil Medvedev protagonista di un pesante sfogo contro l'arbitro in occasione del match con Wawrinka. Incontenibile il russo che ha pronunciato parole pesanti.

A cura di Marco Beltrami

Il solito Daniil Medvedev. Il numero 7 del mondo letteralmente scatenato contro il giudice di sedia nel match contro Wawrinka valido per il primo turno del torneo di Rotterdam. Una chiamata di "time violation" ha mandato su tutte le furie il tennista russo che al momento di accomodarsi in panchina per il cambio campo ha regalato uno dei suoi proverbiali sfoghi, con parole anche pesanti. Fortunatamente nonostante tutto, alla fine il russo è riuscito a portare a casa la vittoria in tre set.

Medvedev si è infuriato con il giudice di sedia a Rotterdam nel match contro Wawrinka

La scena si è verificata nelle fasi finali del primo set, poi vinto dallo svizzero. Dopo aver sprecato un set point, sul 6-5, Medvedev non ha gradito l'avvertimento dell'arbitro che lo ha bacchettato per aver superato il tempo necessario a disposizione durante una battuta. Daniil si è segnato tutto e al cambio campo ecco lo sfogo durissimo: "Perché mi dai un time-violation? Hai qualche problema? La raccattapalle non mi ha passato la palla. Capisci? Apri gli occhi".

Cosa ha detto Medvedev all'arbitro

Poi dose rincarata, a dimostrazione di un conto aperto con l'arbitro: "Tu non hai gli occhi amico. Sei così pessimo. Mi ricordo anche con Karen Khachanov, e mi ricordo che non hai occhi. Hai un problema. Voi ragazzi siete una vera schifezza in ogni partita". Medvedev si è lamentato con il giudice di sedia soprattutto per avergli fatto perdere la calma, nonostante uno stato d'animo più o meno tranquillo: "Ero calmo, ma tu stai cercando guai amico. Hai dei problemi profondi: non ti ho parlato, non ho detto niente e poi ti comporti così. Apri gli occhi, apri il cervello. So che sei solo lì, ma pensa un po' di più".

L'arbitro dal canto suo non ha reagito sfoderando un aplomb invidiabile. E chissà che ora Medvedev non vada incontro ad un'ulteriore stangata incassata agli Australian Open. Lì le intemperanze, compresa anche la rottura della telecamera posizionata a rete, gli sono costate quasi 75mila euro di multa. Di certo il rischio di provvedimenti con Meddy è sempre dietro l'angolo.