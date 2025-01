video suggerito

Medvedev punito con una multa salatissima agli Australian Open: ha perso oltre metà dei soldi vinti Daniil Medvedev è stato eliminato al secondo turno degli Australian Open. Il tennista russo avrebbe dovuto incassare 120 mila euro come premio per il secondo turno, ma a causa di una serie di intemperanze ha subito una mega multa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Gli Australian Open 2025 sono totalmente da dimenticare per Daniil Medvedev, che ha confermato di essere in grande difficoltà. Ha vinto in 5 set contro il numero 418 al mondo, prima di perdere al super tie-break contro Learner Tien. In mezzo una telecamera distrutta, un paio di intemperanze vere e una mega multa che toglie al russo il sessanta percento del montepremi conquistato a Melbourne.

Medvedev ko con Tien agli Australian Open

Il 2024 lo ha chiuso da numero 5 ATP, non male si dirà, ma la sua annata è divisa marcatamente in due. La prima buona, la seconda orrenda, con poche vittorie. Il 2025 tennistico è iniziato male con un ko al secondo turno sorprendente a Melbourne. A conti fatti c'erano della avvisaglie, perché battere Samrej al primo turno in cinque set non era un bel segnale. Il tailandese è numero 418 ATP. Ma con Learner Tien sembrava comunque favorito, invece il giovane americano è riuscito a imporsi in una partita incredibile chiusa alle tre del mattino di Melbourne e dopo quasi cinque ore di gioco. Tutto pazzesco, tutto in stile Medvedev.

La telecamera distrutta e la prima multa

Durante il suo breve torneo il russo ha ecceduto in un paio di occasioni. Nella partita con Kasidit Samrej ha spaccato la racchetta e lo ha fatto distruggendo la telecamera posta sulla rete. Per questo motivo gli organizzatori gli hanno inflitto 10 mila dollari di multa. Multa che è diventata pesante per ciò che ha fatto durante e dopo la partita con Tien. Solo per questa partita la multa è di 66 mila dollari. Il totale fa 76, che in euro sono quasi 74 mila. Una cifra importante, se si considera che avrebbe dovuto intascarne 120 mila per il secondo turno. Di fatto perde oltre il sessanta percento del montepremi.

Mega multa dopo la partita con Learner Tien

Ma cosa ha fatto il russo per prendere una multa così grande per la sfida con Tien? In primis ha lanciato una racchetta, poi ha discusso con l'arbitro un paio di volte, per una serie di chiamate di falli di piede. E poi Medvedev ha saltato la conferenza stampa obbligatoria post-partita.