Chi è Learner Tien, la sorpresa degli Australian Open che contro Medvedev voleva "scappare in bagno" Learner Tien è nato nel 2005. Questo teenager è la nuova speranza del tennis americano e agli Australian Open ha vinto un match epico contro Daniil Medvedev.

A cura di Alessio Morra

Learner Tien è la grande rivelazione di questi Australian Open. Il tennista americano ha buttato fuori dal torneo il tre volte finalista Daniil Medvedev, battuto al super tie-break del quinto setdopo quasi cinque ore di gioco in un incontro terminato alle 3 di notte. Epica vera. Tien negli ultimi mesi ha fatto una crescita incredibile e adesso dopo questo torneo entrerà, a 19 anni, per la prima volta nella top 100 della classifica ATP. Un ragazzo che ha conquistato tutti, per il gioco, la semplicità e la schiettezza. Dopo la partita ha detto: "Dopo il quarto set avevo voglia di scappare in campo".

Classe 2005, Learner Tien è la nuova stella del tennis americano

Tien è californiano, è nato il 2 dicembre 2005. Dunque ha 19 anni. I suoi genitori sono emigrati negli Stati Uniti dal Vietnam. Il papà è un avvocato, la madre una professoressa di matematica. Il suo nome è stato ha scelto dalla madre, che ha voluto come suo nome Learner: che in inglese significa studente o allievo. La sorella invece si chiama Justice, cioè giustizia ed è chiaro il riferimento al padre.

Due finali Slam juniores e la finale Next Gen

Ha iniziato a giocare da tennis da bambino, nel 2023 ha disputato due finali Slam juniores, le ha perse entrambe: agli Australian Open con Blockx e agli US Open con Joao Fonseca, che ha un anno meno di lui ed ha già da tempo la fama del predestinato – il brasiliano a Melbourne ha eliminato l'altro russo da top ten e cioè Rublev ma si è fermato contro Sonego. Tien con Fonseca ha perso la finale delle Next Gen lo scorso dicembre, ma anche lì l'americano ha messo in mostra il suo talento.

Non ha un gioco potente, ma è geometrico: un vero stratega

Quello dell'americano è un talento diverso rispetto al solito. Perché non ha un gioco potente, ma gioca in modo intelligente. Geometrico, sembra più uno scacchista che un tennista. Una grande intelligenza, uno stratega, un tattico che sembra fare sempre la scelta giusta.

Ha eliminato Medvedev dagli Australian Open

Nel 2024 ha guadagnato oltre quattro posizioni in classifica, eppure aveva subito la rottura di una costola che lo aveva costretto a uno stop. Poi è stato un rullo compressore: ha vinto quattro tornei Futures e tre challenger. Ora il grande botto, il risultato che lo proietta nel gotha del tennis. Ha vinto con Medvedev e nei sedicesimi degli Australian Open sfiderà Moutet, il sogno può continuare. Gli Stati Uniti hanno trovato un altro giocatore.