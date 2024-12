video suggerito

Joao Fonseca vince le Next Gen: con cinque partite ha guadagnato più di quanto fatto in carriera Joao Fonseca battendo l’americano Learner Tien ha conquistato le Next Gen Finals 2024. Il tennista brasiliano vincendo tutte le partite ha vinto oltre mezzo milione di euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La fama del predestinato Joao Fonseca ce l'ha da tempo. Il brasiliano, classe 2006, per molti ha il futuro assicurato. C'è già chi lo paragona a Sinner. Giusto andarci piano, ma intanto Fonseca come Sinner, Alcaraz e Tsitsipas si è aggiudicato le Next Gen Finals, una sorta di Finals stagionale per i tennisti più giovani. Il brasiliano in finale ha battuto Tien ed ha portato a casa, oltre al titolo, una cifra mostruosa. In cinque giorni ha guadagnato più che in tutta la sua carriera.

Joao Fonseca: il predestinato

Diciotto anni li ha compiuto lo scorso agosto, un mese che ha dato i tanti numeri 1 del tennis: Rod Laver, Roger Federer, Pete Sampras, Jim Courier, Mats Wilander e Jannik Sinner. Già questo è un indicatore interessante. Ma le partite si vincono sul campo e Joao Fonseca ha già dimostrato il suo valore. Certo è numero 145 ATP, ma è un ragazzo. Ha disputato appena 14 partite nel circuito maggiore (7 vinte, 7 perse).

Fonseca batte Tien e vince le Next Gen

Fonseca ha vinto il torneo contro pronostico, o meglio ha vinto già il girone contro pronostico essendo quello con la classifica più bassa: ha fatto fuori Fils, top 20, e Mensik ed è passato con l'americano Learner Tien. Entrambi hanno superato le semifinali e si sono sfidati in finale, dove il brasiliano si è imposto in quattro set (2-4, 4-3, 4-0, 4-2). A fine partita, giustamente, Fonseca ha esultato, poi ha salutato Rafa Nadal, fenomenale campione, presente a Gedda in quanto ambasciatore del tennis dell'Arabia Saudita.

Quanto ha guadagnato Joao Fonseca trionfando alle Next Gen 2024

Fonseca vincendo le Next Gen del 2024 ha portato a casa 526,480 dollari che al cambio attuale fanno circa 504.000 euro. Una cifra favolosa, farà un bel Natale e potrà farsi un bel regalo. Vincendo queste cinque partite a Gedda ha guadagnato più del doppio di quanto aveva portato a casa nella stagione, e quasi il doppio di quanto vinto nella sua giovane carriera.