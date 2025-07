McEnroe vede Amanda Anisimova prima della finale di Wimbledon e insorge: “Non dovrebbero permetterlo”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La finale del torneo di Wimbledon femminile è stato un massacro sportivo: Iga Swiatek ha distrutto Amanda Anisimova 6-0/6-0 in meno di un'ora, riducendo in lacrime la statunitense nell'intervista post partita. La 23enne di origini russe peraltro era stata motivo di irritazione per John McEnroe prima del match, quando le telecamere l'avevano inquadrata all'uscita degli spogliatoi col suo borsone in spalla. L'ex numero uno al mondo stava parlando – nella sua veste di opinionista della BBC – dei temi tattici della imminente finale, quando ha notato qualcosa all'orecchio della Anisimova, ovvero gli AirPods, evidentemente collegati allo smartphone che reggeva in mano.

Amanda Anisimova prima di entrare in campo per la finale di Wimbledon: ha gli AirPods

John McEnroe chiede agli organizzatori di Wimbledon di vietare auricolari e cuffie

"Non dovrebbero permettergli di indossare AirPods o cuffie – ha attaccato in diretta il 66enne campione americano, tre volte vincitore a Wimbledon, rivolgendosi agli organizzatori del torneo londinese – Dovete far loro apprezzare questa atmosfera invece di mettere della musica. Dai, ragazze!".

L'Anisimova a dire il vero si è tolta gli AirPods prima di scendere in campo, mentre Iga Swiatek indossava delle cuffie più grandi ed è entrata con le medesime sul Centre Court, evidentemente non volendo rinunciare anche in quel momento memorabile alla sua routine prepartita.

Iga Swiatek completamente isolata coi suoi cuffioni sulle orecchie

Iga Swiatek non può rinunciare alla sua playlist prepartita

La polacca, che ha vinto la sua sesta finale del Grande Slam sulle sei disputate in carriera, ha detto in passato che le piace ascoltare musica rock prima delle sue partite, elencando alcuni dei suoi gruppi preferiti: "Lo faccio per caricarmi. Ci sono un po' di AC/DC, Guns N' Roses, Led Zeppelin, Rolling Stones. Quindi sì, rock ma non troppo duro. Cerco di affrontare ogni partita allo stesso modo e se mi rendo conto che è una delle partite più importanti della stagione, mi stressa. Quindi ascolto solo musica – i Led Zeppelin mi danno davvero la carica – e uso tutto ciò che può aiutarmi". Con buona pace di ‘Mac'.