Matteo Berrettini in semifinale all’ATP Napoli, Taro Daniel battuto in scioltezza Matteo Berrettini approda in semifinale nel torneo ATP 250 di Napoli, dopo aver battuto Daniel. Sfiderà uno tra Zhang e McDonald.

A cura di Marco Beltrami

Un autoritario Matteo Berrettini si è qualificato per la semifinale dell'ATP Napoli Cup. La testa di serie numero 2 del tabellone del torneo di scena sul cemento di Mergellina ha superato in due set ai quarti il giapponese Taro Daniel, confermando il pronostico. Terza vittoria su quattro confronti contro il giapponese numero 95 del mondo, per l'azzurro che ora tornerà in campo sabato 22 settembre contro il vincente di Zhang-McDonald.

Matteo è sceso in campo nel secondo match del programma dei quarti del torneo partenopeo. Prima di lui Fabio Fognini è stato agevolmente superato in due set, con il perentorio risultato di 6-1, 6-1 dal primo giocatore del tabellone Carreno-Busta. A far tornare il sorriso ai tanti tifosi presenti sugli spalti, ci ha pensato Berrettini che non ha avuto problemi nel superare il suo avversario. Implacabile nei turni di servizio, il secondo giocatore italiano si è mostrato cinico sulle palle break.

Dopo aver vinto il parziale d'apertura 6-2, ha poi chiuso il discorso 6-3 in meno di un'ora e mezza. Appuntamento ora a domani, per Berrettini che conoscerà il suo avversario in semifinale nel pomeriggio. Sarà uno tra il cinese numero 109 ATP Zhang e il favorito McDonald (74° nel ranking), contro il quale Matteo ha giocato in una sola occasione, nel 2019 sul cemento di Auckland imponendosi in due set. Dopo la partita, ai microfoni di Supertennis, Berrettini è sembrato molto soddisfatto: "Sono qui in uno dei posti più belli del mondo, atmosfera incredibile. Ho giocato un ottimo match. Non gli ho dato la chance di organizzarsi, sapevo cosa aspettarmi da lui. La mia famiglia al seguito? Mi portavano anche qui quando ero piccolo, spero che possano godersi lo spettacolo qui".

Nel frattempo l'italiano non è l'unico azzurro ancora in gioco. Occhi puntati anche su Lorenzo Musetti, che finora si è reso protagonista di un ottimo torneo: sfiderà il colombiano Galan nei quarti, per un posto in semifinale contro Carreno. Il sogno è una finale tutta italiana Musetti-Berrettini.