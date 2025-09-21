L’Italia femminile vince ancora la BJK ed è campione del mondo: “È tutto incredibile”

L'Italia batte gli Usa 2-0 e, grazie alle vittorie di Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini, conquista per il secondo anno di fila la Billie Jean King Cup, confermandosi campione del mondo nel tennis femminile. È il sesto trofeo in assoluto su 8 finali disputate, un trionfo che porta in dote alla nostra selezione anche un cospicuo premio in denaro. "È tutto così incredibile", la reazione a caldo di Jas che s'è aggiudicata il match decisivo contro Jessica Pegula. A Shenzhen (in Cina) non c'è stato bisogno di ricorrere al doppio per assegnare il titolo che resta a casa, nella bacheca tricolore, a conferma del livello molto alto raggiunto dalla selezione capitanata da Tathiana Garbin. "È stata dura quest'anno, loro erano davvero forti – ha aggiunto Paolini -. Ma siamo davvero felici perché sapevamo già che non sarebbe stata facile. Non so se la vittoria di oggi sia più speciale rispetto a quella di un anno fa. Di sicuro non mi aspettavo di potercela fare".

I risultati della BJK

Elisabetta Cocciaretto vs Emma Navarro 6-4 / 6-4

Jasmine Paolini vs Jessica Pegula 6-4 / 6-2

Cocciaretto e Paolini, così l'Italia ha rivinto la Billie Jean King Cup

In pochi avrebbero scommesso sulle possibilità di Elisabetta Cocciaretto (91ª nel ranking WTA) contro Emma Navarro (18ª). E invece, in 1 ora e 27 minuti, l'italiana ha ribaltato ogni pronostico imponendosi con un doppio 6-4 / 6-4. Bellissimo ed entusiasmante il secondo set che la tennista marchigiana ha disputato in maniera quasi perfetta: era finita sotto per 2-4 ma negli ultimi 4 game s'è letteralmente scatenata travolgendo l'avversaria.

Quanto alla sfida tra Paolini e Pegula sulla carta si presentava come più equilibrata (l'una in 8ª posizione, l'altra 7ª in classifica generale) ma Jas ha ‘cannibalizzato' l'incontro, chiudendo il match contro l'americana in 1 ora e 25 minuti. È la prima volta su sei partite giocate che ce la fa a sbarazzarsi dell'avversaria a stelle e strisce. Ed è anche per questo motivo che l'ultimo punto è stato il più bello, quello che ha permesso di alzare la Coppa ancora una volta.

Fiato sospeso quando, sotto per 5-2, Pegula ha strozzato l'urlo in gola alle italiane annullando ben 3 match point a Paolini, salvo arrendersi alla sorte che aveva altri programmi quando il suo rovescio incrociato e finito fuori da nastro. E allora sì che l'Italia ha potuto fare festa finalmente, per la seconda volta di fila.