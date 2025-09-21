Cocciaretto fantastica in finale nel singolo di BJK Cup: “Avevo una sola possibilità, l’ho sfruttata”

Clamoroso successo nel primo singolare di finale in BJK Cup 2025 per Elisabetta Cocciaretto su Navarro: “Ci ho provato, ci sono riuscita” ha raccontato dopo l’emozionata azzurra. “La migliore prestazione della mia carriera”

Splendida vittoria nel primo singolare in finale di BJK Cup per Elisabetta Cocciaretto che si prende un clamoroso 6-4, 6-4 sulla favorita statunitense Emma Navarro. Un risultato contro ogni pronostico che l'azzurra ha saputo però ribaltare grazie ad una prova magistrale in cui ha messo in difficoltà la più quotata avversaria: "Sapevo che dovevo essere aggressiva. Era l'unica chiave per poterla battere e l'ho sfruttata".

La finale di Billie Jean King Cup 2025 si è tinta immediatamente di azzurro a Shenzhen, in Cina dove a far esultare e saltare i cuori italiani è stata una splendida Elisabetta Cocciaretto. La numero 91 del ranking mondiale si è imposta con un perentorio doppio 6-4 sulla favorita statunitense Emma Navarro, numero 18 del ranking. Una prestazione semplicemente fantastica per l’azzurra che ha assicurato il primo punto all’Italia, in attesa del secondo singolare con Paolini e l'eventuale doppio.

Cocciaretto incredula della propria impresa: "Ci ho provato e ci sono riuscita"

Esaltante in campo, dove non ha permesso quasi nulla a Navarro, ai limiti delle lacrime ai microfoni della BJK Cup, Elisabetta Cocciaretto è perfettamente cosciente dell'impresa realizzata. "È stata sicuramente la migliore prestazione della mia carriera, incredibile per me. Sapevo che lei era una giocatrice fantastica e avrei dovuto giocare il mio miglior tennis. Ci ho provato e ci sono riuscita e di questo sono molto felice. Sapevo che avevo solo una possibilità: dovevo essere aggressiva con lei, è una giocatrice più fisica di me".

L'emozione di Cocciaretto: "Ringrazio tutti, ma ora tifiamo per Jasmine"

Il successo di Cocciaretto è stata festeggiata dall'esplosione di gioia di tutto il clan azzurro a bordo campo con cui si è scatenata una smisurata gioia per quello che appare essere il primo passo verso il nuovo sogno del tennis italiano, replicarsi in BJK Cup: "Si è mossa davvero bene e ha fatto viaggiare la palla molto bene" torna Cocciaretto sul match applaudendo Navarro. "Dovevo essere vicina al campo ed essere aggressiva. Questa era oggi la chiave per giocare un grande tennis e l’ho sfruttata al massimo" ha poi detto dopo aver ricevuto anche l'abbraccio emozionato di Tathiana Garbin. "Ho gestito bene anche i punti chiave della partita. Devo ringraziare il capitano, la squadra, il mio coach e tutti i tifosi dell’Italia. Ora dovete incitare la Paolini".