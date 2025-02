Lindsey Vonn manda un messaggio a Jannik Sinner: “Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura”

video suggerito

A cura di Paolo Fiorenza

Il clamoroso ritorno di Lindsey Vonn in Coppa del Mondo di sci a 40 anni – dopo 5 anni di assenza in seguito al ritiro del 2019 – si può già dire sia stato un successo, anche se la campionessa americana non ha ancora centrato un podio. Il quarto posto ottenuto nel Super G di St. Anton lo scorso 12 gennaio è pazzesco, considerando età e lontananza dalle competizioni: il nome della statunitense va tenuto in massima considerazione dalle nostre Goggia e Brignone per le prove di velocità dei Mondiali che iniziano oggi a Saalbach. Alla vigilia della rassegna iridata, la Vonn ha parlato delle sue prospettive ma anche di Jannik Sinner, cui la lega una bella amicizia e col quale in passato ha sciato assieme sulle montagne di casa dell'altoatesino. Era il 2022, adesso Lindsey manda un messaggio a Jannik per riannodare quel filo: "Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura".

Lindsey Vonn con Jannik Sinner: tra i due c'è una bella amicizia

Il messaggio di Lindsey Vonn a Jannik Sinner: "Prima o poi scieremo di nuovo insieme"

"Con Jan sono sempre in contatto, siamo buoni amici – racconta la Vonn a Repubblica – L'altro giorno lui era a Plan de Corones, e mi è dispiaciuto non poterlo incontrare. Ma prima o poi scieremo di nuovo insieme. Lui ora ha molto da fare e molti altri trofei da vincere. Ci ritroveremo un giorno, ne sono sicura. Prima, però, entrambi abbiamo a job to do…".

Sinner e Vonn nel 2022, quando sciarono assieme: "È davvero umile e sempre super gentile", disse Lindsey

Se per Sinner questo ‘lavoro da fare' è continuare a vincere tornei, possibilmente del Grande Slam, per l'oro olimpico di Vancouver 2010 – vincitrice di quattro Coppe del Mondo generali, sedici di specialità, e due Mondiali – è tutt'altro, almeno nell'immediato, ovvero a Saalbach: "È stato bello tornare a casa in Florida e prendermi qualche giorno di pausa dopo tre settimane di gare consecutive. Dovevo staccare dal punto di vista mentale e ora mi sento benissimo fisicamente, riposata. Credo di avere una visione molto diversa da tutte le altre nello sci, spero che sia un vantaggio. Non sono qui per dimostrare niente a nessuno".

Nessun obiettivo di medaglia in questi Mondiali, giura la Vonn: "La maggior parte delle ragazze non ha tempo libero da molti anni, non conosce pause. Sono messe sotto pressione da se stesse, dalla loro squadra. Io invece ho la mente completamente libera quando sto sciando: perché mi piace sciare. Non c'è nessun'altra ragione per cui sono qui. Sapete, nei Mondiali e nelle Olimpiadi devi saper gestire la la pressione e le aspettative. E io non ne ho in questo momento. Sono sicura che l'anno prossimo alle Olimpiadi di Milano Cortina, se farò parte della squadra, ci saranno delle aspettative. Ma in questo momento non sento di averne, e sinceramente non so nemmeno dove mi collocherei. Spero di salire sul podio, ovvio, ma potrei finire anche decima e andrebbe bene. Il mio obiettivo non è mai stato quello di essere competitiva quest'anno. Anche se mi sento bene, e sono molto più avanti di quanto mi sarei mai aspettata".

Il sorriso inconfondibile di Lindsey Vonn, qui a Cortina il 18 gennaio

L'obiettivo della Vonn a 40 anni sugli sci: "La vita è breve e voglio rischiare qualcosa che potrebbe essere incredibile"

"Nel periodo di lontananza dagli sci sono cresciuta come persona e come donna d'affari. Ma quella vita l'ho solo messa in pausa: ora sto provando questa folle avventura. La vita è breve e voglio rischiare qualcosa che potrebbe essere incredibile. Lo sci è una parte di me, e non c'è niente al di fuori dello sci che potrà mai sostituirlo. L'amore non si è mai spento, ma il mio corpo si era fermato. Ora mi segue di nuovo, e credetemi, so ancora come si vince. Prima o poi accadrà", conclude Lindsey. Che sembra davvero molto convincente.