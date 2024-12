video suggerito

Come si è allenata Lindsey Vonn per tornare in gara a 40 anni: “Come se non avessi mai smesso” Dopo quasi sei anni Lindsey Vonn è tornata al cancelletto di partenza e si è qualificata per la Coppa del mondo di sci alpino: come si è allenata la sciatrice statunitense per tornare in gara a 40 anni? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dopo quasi sei anni Lindsey Vonn è tornata al cancelletto di partenza e con quattro piazzamenti nelle gare FIS di velocità (due discese e due SuperG) sulle nevi di Copper Mountain si è qualificata alle competizioni della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino.

La medaglia d'oro di Vancouver 2010, che aveva annunciato il suo ritorno il mese scorso, ha gareggiato per l'ultima volta nel febbraio 2019, quando ha conquistato il bronzo nella discesa libera ai Mondiali di Åre e ha lavorato tanto per tornare in forma e rimettersi in gioco. La domanda che si pongono in molti è una sola: come si è allenata Lindsey Vonn per tornare in gara a 40 anni?

Come si è allenata Lindsey Vonn per tornare in gara a 40 anni

La campionessa classe 1984 si è allenata, e continua a farlo, in maniera costante in palestra con tre o quattro sedute settimanali: il programma prevede sollevamento pesi, squat, stacchi, hip thrust, ponte glutei, pressa, esercizi per l’addome e per le spalle. Immancabile attività cardio, che però svolge in bicicletta o, nei mesi più caldi, facendo surf perché non ama correre.

Linsdey Vonn ha dovuto fare i conti con diversi problemi al ginocchio, a causa dei diversi infortuni rimediati in carriera, e qualche mese fa ha deciso di far impiantare una protesi monocompartimentale al ginocchio destro, che le ha anche permesso di tornare a sciare con più sicurezza anche a livello mentale.

Inutile sottolineare l'importanza dell'alimentazione a corredo del lavoro che la sciatrice ha fatto per poter tornare in pista: colazione fondamentale perché Vonn predilige allenarsi la mattina mentre a pranzo-cena si alternano proteine, carboidrati e grassi.

L'annuncio di Lindsey Vonn: "Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del mondo!"

Lindsey Vonn sul proprio profilo Instagram ha commentato così i quattro piazzamenti tra il 19° e il 27° posto nelle gare FIS di velocità (due discese e due SuperG), disputate lo scorso weekend sulle nevi di Copper Mountain, che le hanno permesso di tornare a competere in Coppa del mondo di sci alpino: "Mi sono ufficialmente qualificata per la Coppa del mondo! Le gare di questo weekend sono state molto divertenti e un’ottima possibilità di allenamento. Ho ancora molto lavoro da fare, ma è un bel passo avanti".

La sciatrice statunitense ha proseguito così il suo pensiero: "Quando era al via con i miei compagni mi sembrava come se non avessi mai smesso. Ma allo stesso tempo devo tenere tutto in prospettiva. Non gareggio da quasi sei anni e ho solo pochi giorni di allenamento. Passo dopo passo diventerò più forte e troverò la forma",