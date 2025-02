Mondiali di sci 2025, il calendario completo e gli italiani in gara: programma e dove vederli in tv

video suggerito

I Mondiali di Sci 2025 si tengono a Saalbach in Austria. L'Italia ha convocato 21 atleti. Sofia Goggia e Federica Brignone quelli con maggiori chance di medaglia. Diretta TV in chiaro sulla Rai, e per abbonati su Eurosport.

A cura di Alessio Morra

Dal 4 al 16 febbraio a Saalbach in Austria si terranno i Mondiali di sci alpino 2025. Undici medaglie d'oro in palio. Si parte con il Parallelo a squadre miste e si chiuderà con lo Slalom speciale maschile. L'Italia ha convocato 21 atleti. Sofia Goggia e Federica Brignone sono quelle che hanno le maggiori possibilità di conquistare una medaglia.

Il calendario dei Mondiali di sci 2025: date, orari e italiani in gara

Martedì 4 febbraio: Parallelo a squadre miste: ore 15:15

Giovedì 6 febbraio: Super G donne: ore 11:30

Venerdì 7 febbraio: Super G uomini: ore 11:30

Sabato 8 febbraio: Discesa libera donne: ore 11:30

Domenica 9 febbraio: Discesa libera uomini: ore 11:30

Martedì 11 febbraio: Discesa libera donne (Combinata): ore 10, Slalom donne (Combinata): ore 13:15

Mercoledì 12 febbraio: Discesa libera uomini (Combinata): ore 10, Slalom uomini (Combinata): ore 13:15

Giovedì 13 febbraio: Slalom gigante donne, prima manche 9:45, seconda manche 13:15

Venerdì 14 febbraio: Slalom gigante uomini: prima manche 9:45, seconda manche 13:15

Sabato 15 febbraio: Slalom speciale donne: prima manche 9:45, seconda manche 13:15

Domenica 16 febbraio: Slalom speciale uomini: prima manche 9:45, seconda manche 13:15

I convocati dell’Italia per i mondiali di sci alpino di Saalbach

Sono ventuno i convocati per i Mondiali 2025 di sci alpino in programma a Saalbach in Austria. Dieci donne e undici uomini. Le speranze maggiori in chiave medaglie si riservano soprattutto a Federica Brignone e Sofia Goggia, che puntano all'oro in più di una specialità.

Donne: Marta Bassino, Federica Brignone, Giorgia Collomb, Elena Curtoni, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti.

Uomini: Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Tobias Kastlunger, Dominik Paris, Florian Schieder, Alex Vinatzer.

Dove vedere le gare dei Mondiali di sci a Saalbach in TV e streaming

Tutte le gare dei Mondiali di sci 2025 si potranno seguire in diretta in chiaro sulla Rai, che le manderà in onda tutte su Rai 2, a eccezione del Parallelo, che si potrà seguire su RaiSport. Streaming gratuito su RaiPlay. Diretta integrale dei Mondiali anche su Eurosport, canale visibile da parte degli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+. Streaming con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.