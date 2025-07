L’incredibile profezia avveratasi a Wimbledon: “Vincerà chiunque pescherà Kudermetova al primo turno”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cosa più incredibile nella previsione fatta prima dell'inizio del torneo di Wimbledon e avveratasi oggi con la vittoria di Iga Swiatek su Amanda Anisimova è che la stessa persona che l'aveva fatta ci aveva preso anche lo scorso anno e nello stesso modo. Una vicenda che davvero lascia a bocca aperta e sfida ogni legge delle probabilità. Appena è finita la mattanza epocale della Anisimova (6-0/6-0 in meno di un'ora), su X ha iniziato a circolare – dilagando poi in maniera virale – il post di un utente dello scorso 9 giugno.

L'incredibile previsione azzeccata sulla vincitrice del torneo di Wimbledon 2025

Si trattava della risposta al post con cui l'account ufficiale di Wimbledon chiedeva di formulare un pronostico per il torneo che sarebbe iniziato il 30 giugno. L'utente in questione, tifoso di Venus Williams e Coco Gauff, non ha fatto nessun nome, ma ha scritto una vera e propria profezia: "Lo dico subito: chiunque peschi Polina Kudermetova al primo turno vincerà Wimbledon 2025".

In quel momento l'unica certezza era che la 22enne russa, numero 64 al mondo, era iscritta nel tabellone principale. Il sorteggio è avvenuto venerdì 27 giugno e Polina Kudermetova è stata abbinata al primo turno proprio a Iga Swiatek, il che a quel punto ha reso la previsione di @VenusGauff assolutamente possibile. La polacca si è sbarazzata della moscovita in due set e da lì ha iniziato la cavalcata che è finita oggi con la distruzione della Anisimova, per il suo primo Wimbledon vinto in carriera.

Ancora più incredibile: la stessa persona ci aveva preso anche nel 2024

Ugualmente (e assurdamente), nel 2024 lo stesso utente aveva previsto che la giocatrice che avesse sconfitto al primo turno Kudermetova (in quel caso senza specificare il nome) avrebbe vinto Wimbledon. Ebbene, la vincitrice del torneo londinese dello scorso anno, Barbora Krejcikova, al primo turno aveva eliminato Veronika Kudermetova, che altri non è che la sorella maggiore di Polina, di lei più forte (Veronika è stata numero 9 al mondo).

"Prevederlo una volta è folle, ma farlo due anni di fila è una follia assoluta. L'unico problema è che non ci sono altre Kudermetova, quindi mi chiedo chi sarà l'anno prossimo", ha brillantemente commentato qualcuno, mentre qualcun altro si chiedeva se la mirabolante intuizione avesse fruttato una bella vincita…