Laver Cup 2025, il programma del torneo di tennis: chi sono i giocatori e le squadre

Laver Cup 2025: date, orari, regolamento, squadre in campo e dove vedere in diretta TV e streaming l’evento in California.

La Laver Cup 2025 , torneo di tennis a squadre, è in programma dal 19 al 21 settembre in California. In campo ci saranno i migliori giocatori del circuito divisi tra Team Europa e Team Mondo, guidati rispettivamente da Yannick Noah e Andre Agassi. Da Alcaraz a Zverev, da Fritz a De Minaur, senza dimenticare l’azzurro Flavio Cobolli, i protagonisti non mancheranno. Non ci sarà invece Jannik Sinner, che non ha mai partecipato a questo evento. Tre giorni intensi con un format unico: singolari e doppi che assegneranno punti crescenti fino all’eventuale spareggio decisivo, per una competizione che ricorda la Ryder Cup del golf. L’evento sarà trasmesso integralmente in diretta su Eurosport, disponibile anche su DAZN e Timvision, e in streaming su Discovery+.

Chi sono i tennisti che partecipano alla Laver Cup 2025

Sono già noti i tennisti partecipanti alla Laver Cup 2025 e che faranno parte delle due squadre pronte a darsi battaglia. Nel Team Europa, guidato da Yannick Noah e dal suo vice Henman ci saranno Carlos Alcaraz (numero 1 del mondo), Alexander Zverev (3), Holger Rune (11), Casper Ruud (12), Jakub Mensik (17) e l'azzurro Flavio Cobolli (25). Nel Team Mondo di Andre Agassi e del suo braccio destro Rafter ci saranno Taylor Fritz (5), Alex de Minaur (8), Francisco Cerundolo (21), Alex Michelsen (32), Joao Fonseca (42) e Reilly Opelka (62).

Il programma della Laver Cup: date e orari

Il programma dell'edizione 2025 della Laver Cup prevede tre giorni di match, dal 19 al 21 settembre. I primi due giorni ci saranno tre singolari e un doppio, mentre domenica sarà il turno di 3 singolari e un doppio. Ecco tutti gli orari delle partite, con il calendario

venerdì 19 settembre

2 singolari, dalle 22 ora italiana

1 singolare + 1 doppio, dalle 04:00 (di sabato 20), ora italiana

sabato 20 settembre

2 singolari, dalle 22:00 ora italiana

1 singolare + 1 doppio, dalle 4 (di domenica 21) ora italiana

domenica 21 settembre

1 doppio + 3 singolari, dalle ore 21

Come funziona la Laver Cup, il regolamento

Dunque ogni giorni si disputano 4 match, 3 di singolare un doppio al meglio dei tre set e con un tie-break di 10 punti al posto del terzo parziale. Nessun tennista può giocare più di due singolari nei tre giorni, e almeno 4 giocatori diversi in doppio. Ogni vittoria vale dei punti crescenti a seconda del giorno (ovvero 1, 2 o 3). Vince la squadra che per prima raggiunge 13 punti (su un massimo di 24 disponibili). In caso di parità si gioca un match di doppio decisivo chiamato Laver Breaker. Nell’albo d’oro guida il team Europa che ha vinto 5 edizioni contro le 2 del resto del mondo. Gli europei si sono imposti anche nel 2024.

Dove vedere la Laver Cup in TV?

Dove vedere la Laver Cup in TV? L’evento sarà infatti visibile sui canali di Eurosport, che garantiranno una copertura completa dell’intera manifestazione, dalle sfide di singolare ai match di doppio, fino all’eventuale decisivo spareggio finale. Gli appassionati potranno seguire l’azione non solo tramite i canali lineari della rete sportiva, ma anche attraverso le piattaforme che ospitano Eurosport, come DAZN e Timvision, ampliando così le possibilità di visione. In alternativa, per chi preferisce lo streaming diretto e un palinsesto on demand, sarà possibile assistere alla Laver Cup abbonandosi a Discovery+, la piattaforma ufficiale di Warner Bros Discovery che detiene i diritti esclusivi dell’evento.