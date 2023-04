L’angosciosa conferenza stampa di Emma Raducanu: ha usato solo 58 parole Che succede a Emma Raducanu? Ha mostrato segni di tensione a Madrid, dove rischia la top 100. Parlando con i giornalisti Raducanu ha pronunciato solo 58 parole.

A cura di Alessio Morra

Emma Raducanu ha esattamente vent'anni, ma ha già vissuto un paio di vite, non solo tennistiche. Gli US Open vinti nel settembre del 2021 sono un ricordo lontanissimo e ora dopo una sfilza di risultati negativi rischia di uscire dalla top cento del tennis mondiale. Quello di Madrid è un torneo che può certificare la crisi della giovane inglese, che ha dato vita a una conferenza stampa surreale alla vigilia del suo torneo.

Prima o dopo la sua storia diventerà un documentario. Raducanu era una giovane tennista diciottenne che si presentò a New York per giocare gli US Open, che vinse clamorosamente, giocando un tennis divino. Si profetizzò subito un futuro da super campionessa, ma non è stato così. Gli sponsor sono arrivati a cascata e l'hanno riempita d'oro. Il fisico però non ha retto.

La giovane tennista ha collezionato infortuni, ha vinto poche partite e subito tante critiche, e dopo aver toccato la decima posizione WTA è via via calata. Non ha disputato più nemmeno una finale. Ora è all'81° posto della classifica, ma a Madrid ha una cambiale pesante. Tanto pesante. 110 punti li perderà e di fatto è già fuori dalla top 100, deve vincere almeno una partita per rientrarvi.

Alla vigilia dell'esordio in questa sfortunata edizione del torneo di Madrid, che non vedrà al via una valanga di big, Raducanu ha affrontato una conferenza stampa, ma non aveva tanta voglia di parlare e alle sedici domande ricevute ha risposto con appena 58 parole, praticamente tre parole e mezza per ogni domanda. Una conferenza durata appena tre minuti.

Poche parole per parlare della propria condizione fisica, dell'amica Jodie Burrage, che sta crescendo, e della propria posizione di classifica. Niente di clamoroso in realtà, perché si può solo provare a immaginare lo stato d'animo di questa ragazza che in poco tempo ha cambiato status, a tutto tondo, e che ora sta provando a ritrovare gioco e vittorie. E in un momento complicato, per i troppi problemi fisici, e con l'uscita dalla top 100 a un passo, si può capire che Raducanu non abbia tanta voglia di fare due chiacchiere con la stampa, le si augura più che di tornare a vincere di ritrovare il sorriso e tanta serenità.