Raducanu non vince più ed è travolta dalle critiche, Murray la difende: “Non giudicatela duramente” Il 2022 di Emma Raducanu è stato molto negativo, le critiche sono talvolta feroci per la giovane tennista inglese, che è stata difesa dall’ex numero uno Andy Murray.

A cura di Alessio Morra

Quella meravigliosa vittoria agli US Open ha dato l'immortalità sportiva ad Emma Raducanu, che appena a 18 anni ha realizzato il sogno più grande di ogni tennista, e cioè vincere una prova del Grande Slam. Si è detto che il tennis femminile aveva una nuova stella, d'altronde al giorno d'oggi è rarissimo vedere un tennista così giovane vincere a livello Slam. Raducanu ha conquistato l'attenzione degli appassionati ed è stata ricoperta d'oro dagli sponsor. Purtroppo per lei, però, il post Us Open è stato scarno a livello di vittorie, e ora con l'approssimarsi di Wimbledon le critiche si sono triplicate.

Il bilancio 2022 di Raducanu è assai negativo. Otto vittorie e undici sconfitte, battuta al primo turno sia agli Australian Open che al Roland Garros, e soprattutto per ben tre volte è stata costretta a ritirarsi da un torneo, l'ultima volta pochi giorni fa in uno degli appuntamenti su erba pre-Wimbledon. Si pensava sarebbe scesa in campo a Eastbourne, il torneo per eccellenza che precede Wimbledon a livello femminile, e invece non ci sarà. Motivazioni ufficiali non ce ne sono, ma pare che non voglia spendere troppe energie prima dei Championship, che purtroppo non riesce a preparare nel migliore dei modi.

Dopo il terzo ritiro stagionale, le critiche sono iniziate ad arrivare, lei ha risposto amabilmente: "Dopo la vittoria degli US Open, tutti si aspettavano che vincessi tutti i tornei che avrei giocato. Penso che sia un po' irrealistico, perché la perfezione non esiste. Sto lavorando a lasciarmi andare. Sto abbandonando l'idea di dover essere sempre perfetta e di avere paura di fare brutta figura davanti a me stessa".

Sui social si fa un gran parlare di Raducanu, che viene tirata in ballo spesso dopo le sconfitte e che altrettanto spesso viene criticata, e c'è anche chi sostiene che sia stato quasi un caso il successo a Flushing Meadows.

Dopo aver ascoltato e letto una sfilza di commenti è sceso in campo Andy Murray, ex numero 1 del mondo, che ha preso le parti di Raducanu: "Lasciate che sia quella che è, e sai, potrebbe dire alcune cose che sono uno scherzo o forse non intende o qualsiasi altra cosa. Ci sono alcune persone in questa stanza che sono sicuro che quando avevano 18 o 19 anni hanno fatto degli errori e fatto cose che non avrebbero dovuto fare e detto cose che assolutamente non avrebbero dovuto dire e gli atleti sono gli stessi. Faremo errori e diremo le cose sbagliate a volte ma forse non giudicarci troppo duramente quando lo facciamo e sono sicuro che aiuterebbe Emma".