L’allenatore di Medvedev dopo la sconfitta con Sinner: “Mi fate ridere, continuate così”

A cura di Paolo Fiorenza

A cura di Paolo Fiorenza

La vittoria schiacciante di Jannik Sinner su Daniil Medvedev nei quarti di finale del torneo ATP 1000 di Shanghai ha avuto una coda sgradevole di cui ha voluto dare conto il suo allenatore Gilles Cervara sul proprio profilo Instagram. Il 43enne tecnico francese ha postato un messaggio – evidentemente uno dei tanti che riceve – in cui lo si invita a ritirarsi dalla sua professione di coach alla luce del livello di gioco ritenuto non all'altezza delle possibilità di Medvedev, che è stato, sia pur brevemente, numero uno al mondo due anni fa. La risposta di Cervara è stata sprezzante: "Mi fate ridere, continuate così".

Non c'è stata storia oggi a Shanghai nel 14simo confronto diretto tra Sinner e Medvedev, una sfida che ha portato il bilancio sul 7 pari (ma l'azzurro è 7-1 negli ultimo 8 match, dopo aver perso i primi 6). Il punteggio di 6-1/6-4 è stato senza appello, con l'altoatesino centratissimo e il russo decisamente non in grado di contrastarlo, anche per un problema alla spalla che ha richiesto l'intervento in campo del fisioterapista e di cui lo stesso Sinner ha chiesto conto al suo avversario al momento del saluto sotto rete, col suo abituale fairplay.

Medvedev massaggiato dal fisioterapista durante il match con Sinner a Shanghai

Medvedev e il problema alla spalla nel match con Sinner: "Non potevo servire bene"

"Purtroppo ho avvertito dolore alla spalla, cosa che non mi aspettavo – ha detto Medvedev dopo il match – È iniziato ieri durante la partita contro Tsitsipas, ma pensavo non fosse niente, e penso ancora, spero ancora che non sia niente di grave, dovrò farmi controllare domani. Ma non mi ha permesso di servire come volevo, e con Jannik il servizio è molto importante perché adesso sta servendo alla grande, è difficile fargli il break, quindi devi servire bene, e senza servizio è difficile. E quando provi dolore, la tua energia non è più la stessa".

Il coach di Medvedev risponde sarcastico ad un tifoso: "Mi fate ridere, continuate ad insultarmi"

Una presa d'atto serena, che non è stata la stessa del suo allenatore, quando ha letto l'ennesimo messaggio contro di lui di un hater: "Per favore, ritirati dall'allenare. Il peggior servizio di Medvedev, non cambierà mai. E il suo peggior gioco a rete, non cambierà mai. Il tuo peggior coaching non cambierà mai. E i sentimenti tristi dei tifosi di Medvedev non cambieranno mai. Diciamo addio a questo tennis di merda per sempre", con annesso emoji di mani giunte in preghiera rivolta al francese di farsi da parte.

Cervara non se l'è tenuta e ha pubblicato su Instagram sia il messaggio del contestatore che la sua risposta sarcastica: "Adoro questi messaggi. Mi fanno ridere davvero tanto. Per favore, continuate a insultarmi. Immagino che voi dobbiate vivere una vita meravigliosa ed appassionata con persone meravigliose ed appassionate. Vorrei avere la stessa vita e sto lavorando duramente per questo…", ha concluso il coach che lavora con Medvedev dal 2017 e lo ha portato ad ottenere i più grandi risultati nel tennis (lo US Open vinto nel 2021 e le ATP Finals dell'anno prima, oltre alla prima posizione nel ranking mondiale), venendo incoronato allenatore dell'anno per il 2019.