Sinner spiazza Medvedev con il primo pensiero dopo la vittoria: "Mi dispiace". È preoccupato per lui Jannik Sinner non ha perso tempo dopo la vittoria su Medvedev per assicurarsi sulle condizioni della spalla infortunata. Grande signorilità dell'azzurro.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha sfoderato una prestazione di altissimo livello per avere la meglio di Daniil Medvedev nei quarti di finale di Shanghai. Il tennista russo ha dovuto fare i conti con un problema alla spalla che lo ha condizionato abbastanza, costringendolo alle cure del fisioterapista. Signorile come sempre Jannik dopo la fine della partita, come primo pensiero si è preoccupato delle condizioni del suo avversario.

Sinner saluta Medvedev e gli dice di essere dispiaciuto per l'infortunio alla spalla

Al momento dei saluti, come al solito cordiali, Sinner ha scambiato qualche parola con Medvedev. Quest'ultimo è sembrato quasi sorpreso perché Jannik gli ha chiesto lumi sulle condizioni della sua spalla dimostrandosi sinceramente dispiaciuto per l'infortunio. "Mi dispiace per la tua spalla", ha sussurrato l'azzurro al russo che ha ringraziato senza dare ulteriori dettagli sulla natura dell'infortunio.

I problemi alla spalla di Medvedev nella partita contro Sinner

Medvedev aveva accusato questo problema nel match, come dimostrato dall'ingresso in campo con una fascia sulla spalla. Dopo la fine del primo set, ecco il ricorso al fisioterapista per Medvedev che si è fatto massaggiare la zona del dolorante, con tanto di prodotto spalmato. Effettivamente nel secondo parziale, il numero 5 del mondo è sembrato più in palla, anche se il fastidio si è fatto sentire. Nel finale di set nuovo ricorso al fisio, questa volta per più minuti, per provare magari ad ottenere giovamento. Di fronte però ha trovato un Sinner in grandissimo spolvero.

Le parole di Sinner dopo la vittoria su Medvedev

Nell'intervista poi successiva Sinner si è detto sinceramente dispiaciuto per l'infortunio del suo avversario, al netto della gioia per la vittoria e la conquista della semifinale: "Sono molto contento di come ho giocato oggi, a volte dipende anche da dove giochiamo. Lui non ha potuto colpire bene il dritto come avrebbe voluto per il problema alla spalla, mi auguro che recuperi il più velocemente possibile. Se guardo dalla mia parte è stato un grande match, vediamo cosa saprò fare in semifinale". Il solito Sinner, corretto ed elegante.