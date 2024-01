Chi è Gilles Cervara, l’allenatore milionario che ha cambiato la carriera di Medvedev Chi è Gilles Cervara, l’allenatore di Daniil Medvedev: il loro rapporto è iniziato nel 2017 e il sodalizio funziona alla grande. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Daniil Medvedev sfiderà Jannik Sinner nella finale degli Australian Open 2024. Il tennista russo ha battuto Zverev con una rimonta davvero clamorosa e giocherà la sesta finale Slam dopo gli Us Open 2019, 2021 (vinto), 2023 e gli Australian Open 2021 e 2022. Il classe 1996 ha conquistato 20 titoli ATP e nel 2022 è diventato il nº 1 della classifica mondiale interrompendo il dominio dei Big Three (Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal). Medvedev ha avuto un percorso di crescita importante e sempre in evoluzione anche grazie al suo allenatore Gilles Cervara.

Chi è Gilles Cervara, l'allenatore di Medvedev

Gilles Cervara è un allenatore nato il 2 gennaio 1981 a Cannes, in Francia, ma prima di intraprendere questo percorso è stato sparring partner di tennisti di alto livello come Jo-Wilfried Tsonga e Marat Safin. Da tennista non ha ottenuto successi tra i professionisti, con solo due apparizioni nei tabelloni principali dei tornei ITF, e nel 2007 ha iniziato la sua carriera da allenatore. Nel 2017 ha iniziato a seguire Daniil Medvedev: i due si sono trovati bene fin da subito e il rapporto è cresciuto nel tempo.

In un'intervista di qualche tempo fa a Tennis Majors, Cervara ha affermato che la sfida più grande è stata quella di ricostruire la fiducia di Medvedev, lavorando duramente per "convincerlo che il suo tennis non avesse nulla di sbagliato".

Daniil Medvedev aveva vinto già diversi titoli prima di essere allenato da Cervara ma il francese lo ha portato ad un altro livello e gli ha fatto crescere la fame di vincerne altri. Questo lo ha aiutato a raggiungere il primo posto e la coppia insieme ha vinto insieme 13 titoli: oltre alle ATP Finals del 2020 e agli US Open del 2021, hanno vinto tornei di tennis a Sydney, Winston-Salem, Tokyo, Sofia, Cincinnati, San Pietroburgo, Shanghai, Parigi, Marsiglia, Maiorca e Canada.

Gilles Cervara è stato nominato allenatore dell'anno tre volte, nel 2019, 2020 e 2021; da quando segue Medvedev. Inoltre, si è aggiudicato il premio come coach dell'anno agli ATP Awards 2019.

Cervara ha fondato l'ETC con Jean-René Lisnard e il rapporto tra i due è man mano scemato quando l'allenatore si è avvicinato a Medvedev. I grandi progressi di Daniil hanno portato ad una rottura: da numero 16 ATP a fine 2018 (primo anno completo con il solo Cervara) a finalista Slam nel 2019 e poi top-player a 360°.

Il sodalizio tra Lisnard e Cervara è finito in maniera fredda e il monegasco in un'intervista al giornale russo Sport-express disse che l'attuale trainer di Medvedev non si era occupato del tennista classe 1996 fino al 2018 e che il suo ruolo non era importante per il lavoro sul campo. L'allontanamento di Cervara dall'Elite Tennis Center è stato commentato così dall'allenatore francese: “È quello che sente lui, ne prendo atto ma non è un problema mio, i motivi per cui sono andato via sono legittimi al 100% sul lato professionale, umano ed economico”. Il sodalizio Medvedev-Cervara funziona molto bene e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Gilles Cervara ha un patrimonio netto di 5 milioni di dollari.