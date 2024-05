video suggerito

De Zerbi dà una lezione a chi chiede del suo futuro come allenatore: "Non lavoro per la carriera" De Zerbi è pronto ad andare via dal Brighton? Tutti gli scenari sono aperti come confermato dall'allenatore: "Se non sono felice la mattina tutto può cambiare"

A cura di Ada Cotugno

Le indiscrezioni sul suo futuro da allenatore corrono veloci, ma Roberto de Zerbi non pensa al domani e resta fisso sul presente. Milan, Bayern Monaco e altre big europee lo seguono con attenzione, estasiati dal lavoro svolto con il Brighton nell'ultimo anno, ma al momento non sembra interessato a cedere alle lusinghe di nessuno.

Lo ha ribadito nel suo intervento al forum organizzato dalla sua società, in cui c'è stato modo di aprire uno spiraglio anche su cosa succederà al termine di questa stagione. I Seagulls hanno attraversato un momento di crisi nera, ma nonostante questo e le voci su una presunta separazione al momento non c'è niente di concreto.

La domanda più gettonata per De Zerbi è stata quella ovviamente relativa ai suoi piani futuri. Ed è qui che l'allenatore ha spiazzato tutti con una risposta che è una lezione di umiltà: "Vuoi la verità? Non sto lavorando per la carriera, ma per svegliarmi felice la mattina. E se sarò felice in futuro al Brighton, non ci sarà una squadra che potrà portarmi via, se io non voglio".

Essere felice e appagato è il suo obiettivo principale e in questo momento il Brighton gli garantisce di essere in questa situazione. La seconda parte della risposta però lascia aperta la porta su diversi scenari, dato che l'allenatore non ha smentito categoricamente un possibile addio: "Se io non sono felice la mattina, se non sento la motivazione di lavorare come la scorsa stagione e anche questa in corso, questo può cambiare. Perché non sarei in grado in dare il meglio di me. Se ci riesco posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti è difficile. Non posso cambiare faccia, se non sento qualcosa di forte, che va oltre il lavoro, diventa dura".

Proprio su questo è intervenuto Paul Barber, amministratore delegato del Brighton, che con una battuta ha cercato di riportare la calma tra la tifoseria per non generare allarmismi: "Tranquilli, gli porterò il cappuccino e il cornetto tutte le mattine… Qualsiasi cosa di cui abbia bisogno".