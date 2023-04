Ladri rubano un orologio da 70 mila euro a Dimitrov: hanno usato il trucco dello specchietto Il tennista bulgaro a Barcellona è stato vittima di un furto. Dimitrov era a bordo della sua vettura quando dei ladri, a un semaforo, gli hanno sfilato e rubato un orologio dal valore di 70 mila euro.

Grigor Dimitrov ha vissuto una brutta avventura a Barcellona, il tennista bulgaro è volato in Spagna per giocare il torneo ATP 500 che si disputa da lunedì 17 a domenica 23 aprile. E lì in modo incredibile una banda di ladri gli ha rubato un prezioso orologio che aveva un valore di 70.000 euro.

Il tennista bulgaro a Montecarlo ha deluso, è stato sconfitto al secondo turno e non avendo disputato nemmeno il torneo di doppio ha deciso di raggiungere subito Barcellona, dove va a caccia di vittorie, che gli servono dopo un avvio di 2023 piuttosto deludente. Nella serata di venerdì Dimitrov era a bordo di una vettura, ed era alla guida dell'automobile, quando una banda di ladri ha agito. Secondo quanto riferito dalla polizia i ladri hanno utilizzato la mossa dello specchietto.

Si sono avvicinati alla vettura, dopo averla seguita, e in prossimità di un semaforo hanno deciso di agire. I ladri hanno chiuso lo specchietto della vettura del tennista, che d'istinto lo ha rimesso al suo posto, ma in quel frangente i ladri rapidamente hanno preso al volo il preziosissimo orologio, e altrettanto velocemente sono scattati al verde del semaforo e sono diventati irraggiungibili, correndo con la moto nel traffico di Barcellona. Il tennista ha sporto denuncia ed è iniziata un'indagine.

Non è il primo atleta di alto livello a subire un furto a Barcellona, era accaduto un anno fa a Sebastian Vettel, in occasione del Gp di Formula 1, quando dei ladri gli rubarono una borsa, e a Robert Lewandowski, attaccante che lo scorso agosto è passato dal Bayern ai blaugrana del Barcellona a cui era stato rubato un prezioso orologio. Il suo Rolex scomparve mentre era intento a firmare autografi ai suoi nuovi tifosi all'esterno del campo di allenamento della squadra catalana. In ogni caso stona il tweet di benvenuto a Barcellona a Dimitrov, da parte del profilo Twitter del torneo.